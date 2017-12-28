Никите Белых в суд вызвали "скорую помощь"

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в Пресненский суд Москвы, где сейчас идут слушания уголовного дела, вызвали "скорую помощь". Об этом со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова сообщает ТАСС.

- Он сегодня с раннего утра перемещался с конвоем по различным судам, к обеду был доставлен в Пресненский суд очень уставшим и попросил отдохнуть. Ему предоставили 15 минут и начали заседание. На данный момент чувствует себя плохо, и ему вызвали "скорую помощь". Заседание началось в час дня и длилось до девяти вечера, - сказал адвокат.

В Пресненском суде информацию о том, что Белых стало плохо, подтвердили. Позже адвокат уточнил, что медики диагностировали экс-губернатору предынсультное состояние.

- Мне стало известно от супруги моего подзащитного, что врачи, прибывшие по вызову в Пресненский суд, оценили состояние Белых как предынсультное. У него очень высокое давление - 220, с сахаром проблемы - он очень низкий, так как Никита Юрьевич целый день ничего не ел, - пояснил Андрей Грохотов.

После оказанной помощи Никиту Белых увезли в СИЗО Лефортово. Следующее заседание по делу пройдет сегодня, в 14.00.

Напомним, Никиту Белых обвиняют в получении взяток лично и через посредников на общую сумму в 600 тысяч евро. Свою вину бывший губернатор Кировской области не признает.