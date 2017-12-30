Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что все заложники, находившиеся в почтовом отделении Харькова, освобождены, полиция задержала злоумышленника.

"Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников Национальной полиции и СБУ", - написал украинский лидер на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что дал указание местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, в субботу злоумышленник в маске пришел в харьковское отделение "Укрпочты" на улице Шевченко с целью ограбления. Один из сотрудников успел вызвать полицию, и нападавший решил взять всех присутствующих в заложники. Запертыми в отделении оказались 11 человек, включая двоих детей. Захватчик стал угрожать применить взрывчатку, которая была на нем прикреплена. Позднее в ходе переговоров с правоохранителями он освободил трех женщин и двоих детей.

По факту захвата заложников в Харькове украинская полиция возбудила уголовное дело.