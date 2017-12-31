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31.12.2017 17:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемого в теракте в Петербурге проверят на вменяемость

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Мужчина, который подозревается в подрыве петербургского супермаркета, будет отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

Как сообщает Следственный комитет России, с 19 лет мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Соответственно, в соответствии с УПК, экспертиза должна установить степень вменяемости подозреваемого. Специалисты выяснят, осознавал ли мужчина окружающую действительность в сам день взрыва, а также в предшествующий период.

Ранее подозреваемый признался в подрыве магазина. Он сообщил следователям, что решил совершить теракт из ненависти к организаторам и посетителям психологических тренингов, на которые раньше он и сам ходил. Информацию о бомбе и тренингах мужчина сохранил на флешках и спрятал их в колбасе в супермаркете.

В ближайшее время Калининский районный суд изберет мужчине меру пресечения. Следствие не скрывает, что будет настаивать на аресте.

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