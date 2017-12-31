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31.12.2017 13:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге изберут меру пресечения подозреваемому в теракте

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Калининский районный суд Петербурга изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в организации взрыва в супермаркете "Перекресток".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники, заседание пройдет в судебном режиме.

В магазинах Петербурга после взрыва убрали камеры хранения

Мужчина был задержан накануне в Петербурге. Известно, что ему 35 лет, он является поклонником современных учений типа "Нью эйдж" и различных психологических тренингов. Ранее был судим за распространение наркотиков.

В следствии полагают, что именно он оставил взрывное устройство в камере хранения на Кондратьевском проспекте. Уверенность следователей основывается не только на записях камер видеонаблюдения, но и на данных с флеш-накопителей, которые мужчина сам оставил в супермаркете в палках с колбасой.

При взрыве в Петербурге различные травмы получили 18 человек. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

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