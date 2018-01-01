В МИД России заявили о недопустимости вмешательства в ситуацию в Иране

В МИД РФ выразили надежду, что ситуация с многочисленными протестными акциями в Иране не выйдет из-под контроля и не обернется многочисленными жертвами. Российские дипломаты заявили также о недопустимости внешнего вмешательства в дела Исламской республики.

"Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития", - прокомментировали ситуацию вокруг акций протеста в Иране в российском внешнеполитическом ведомстве. "Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку", - сообщили журналистам в МИД РФ.

Напомним, что, начиная с 28 декабря, в крупных городах Ирана, в том числе Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште, проходят массовые акции протеста. Государственные СМИ сообщили уже о 12 погибших. Как заявил президент Ирана Хасан Роухани, протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также "подстрекательством со стороны других стран, в том числе Саудовской Аравии". Тем временем, президент США Дональд Трамп поддержал протесты и заявил, что "настало время для перемен". В свою очередь в МИД России заявили, что речь идет о "внутреннем деле Ирана".