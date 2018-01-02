Ростуризм предупредил о беспорядках в Иране

Ростуризм обратился к туроператорам, продающим туры в Иран, с просьбой предупредить желающих отправиться в путешествие в эту страну о начавшихся там массовых протестах.

О начале массовых акций протеста на улицах крупных городов Ирана, таких, как Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт, вызванных социальным недовольством населения, ранее предупредил МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство, со своей стороны, рекомендовало россиянам избегать мест массового скопления людей в Иране.

Акции протеста в стране начались 28 декабря. Люди недовольны ростом цен и усилением коррупции. Манифестации перерастают в стычки со стражами порядка. По последней информации, погибли 20 человек, в том числе двое сотрудников сил правопорядка.