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10.01.2018 02:55
Рубрика: В мире

Катрин Денев выступила против "ненависти к мужчинам"

Почти 100 женщин, включая актрису Катрин Денев, подписали письмо, в котором выступили против волны "ненависти к мужчинам".

Фото: depositphotos.com
Создано защищающее от домогательств устройство

По мнению представительниц французской интеллигенции, "изнасилование - это преступление, а ухаживания, даже настойчивые, - нет". В тексте послания отмечается, что нужно защитить сексуальную свободу, для которой "право соблазнять и приставать является принципиально значимым". Француженки подчеркивают, что женщины "прекрасно знают о дикой и агрессивной природе сексуального желания".

Напомним, после скандала с американским продюсером Харви Вайнштейном о приставаниях со стороны мужчин заявили сотни женщин по всему миру. Среди них немало актрис и моделей. Например, Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

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Жертвами своеобразной "охоты на ведьм" стали многие мужчины, вынужденные уйти в отставку из-за того, что "попытались дотронуться до колена или поцеловать, говорили на интимные темы во время рабочих обедов или отправляли сообщения сексуального характера".

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