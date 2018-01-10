Угрожавшие объектам РФ в Сирии дроны запустили из зоны деэскалации

Беспилотники, которые ночью 6 января приблизились к российским военным объектам в Сирии, были запущены из Муаззара. Данный населенный пункт находится в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб" и контролируется так называемой умеренной оппозицией. Об этом заявили в министерстве обороны России.

Там отметили, что за эту территорию отвечает Турция, поэтому официальные письма были направлены начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану. В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств. Турция должна выставить в зоне деэскалации наблюдательные посты и пресекать атаки вооруженных формирований в будущем.

Напомним, 6 января к военным объектам РФ в Хмеймиме и Тартусе приблизились в общей сложности 13 беспилотников, десять из которых удалось сбить.

В Минобороны считают, что террористы могли управлять дронами на расстоянии около 100 километров. Военные приступили к детальному анализу конструкции дронов, их технической начинки и самодельных боеприпасов. Ведомство также показало фото захваченных беспилотников.