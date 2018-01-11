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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Деловая мачеха

Экс-главе Марий Эл предъявлено новое обвинение - в незаконном хранении патронов
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

В Басманном районном суде Москвы в четверг, где рассматривается вопрос о продлении срока ареста бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, стало известно о новых обвинениях экс-руководителю республики. Дословно следователь заявил, что новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ "незаконное хранение и приобретение оружия" предъявлено Маркелову 26 декабря 2017 года. Следователь добавил, что в настоящее время новое дело в отношении экс-главы Марий Эл направлено в прокуратуру для определения подсудности.

Сведения о коррупционерах включат в специальный реестр

Напомним, бывший чиновник находится под арестом по делу о взяточничестве.

Следователи считают, что Маркелов получил через доверенное лицо от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Агрохолдинг, частью которого является фабрика, - один из самых крупных в России производителей мяса птицы. Агрохолдинг владеет более чем 200 птичниками для выращивания бройлеров на 14 площадках в разных районах республики.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Следствием было установлено, что Криваш передал деньги Маркелову через доверенное лицо - главу местного телеканала "Регион 12" Наталию Кожанову. Против всех участников сделки было возбуждено дело по коррупционным статьям. "Регион 12", который, по версии следствия, был замешан в коррупции, контролирует Татьяна Маркелова, мачеха экс-главы республики.

Ранее в Марий Эл прошли обыски по месту жительства и работы фигурантов дела, в том числе в доме правительства республики.

Криваш сбежал за границу и объявлен в международный розыск. Также в рамках этого дела обвинение в служебном подлоге предъявлено бывшему министру сельского хозяйства и промышленности Марий Эл Ираиде Долгушевой, которая находится под подпиской о невыезде в Йошкар-Оле.

Также в рамках этого дела обвинение в служебном подлоге предъявлено бывшему министру сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Ираиде Долгушевой, которая находится под подпиской о невыезде в Йошкар-Оле.

Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело в отношении  Леонида Маркелова

В Марий Эл прошли обыски по месту жительства и работы фигурантов дела, в том числе в доме правительства республики. Найденные денежные средства и недвижимость Маркелова и его семьи арестованы.

Напомним, экс-глава Марий Эл стал пятым главой региона, который попал под следствие за последние два года. За два дня до отставки Маркелова был снят с должности глава Удмуртии Александр Соловьев, которого обвиняют в получении взятки. Летом 2016 года главу Кировской области Никиту Белых арестовали по обвинению в получении взятки в размере 400 тысяч евро. Сейчас проходят судебные процессы над экс - губернаторами Коми и Сахалинской области - Вячеславом Гайзером и Александром Хорошавиным.

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