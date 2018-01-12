СМИ: состояние Олега Табакова продолжает ухудшаться

Состояние 82-летнего актера Олега Павловича Табакова вновь ухудшилось и расценивается как тяжелое. При этом, как стало известно РЕН ТВ, прогнозируется дальнейшее ухудшение.

"На данный момент его состояние остается тяжелым с прогнозом в отрицательную сторону", - говорится в сообщении канала.

Напомним, за здоровьем любимого артиста, художественного руководителя Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова Олега Табакова пресса пристально начала следить с конца ноября прошлого года. Когда, как уточнила пресс-атташе театра Мария Малкина, Олег Павлович лег на плановое обследование, связанное со стоматологией. При этом сам Табаков подтвердил журналистам, что находится с больнице.

Однако позже сын актера Антон рассказал, что его отец был доставлен в реанимационное отделение Первой градской больницы и лежит на искусственной вентиляции легких - после операции.

Под Новый год артиста, находящегося в стабильно тяжелом состоянии, ввели в искусственную кому. И когда Табаков из нее вышел, "практически никого не узнавал".

Несколько дней назад в очередной раз было подтверждено, что Олег Павлович очень плох.