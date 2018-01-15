Пермскую школу временно закрыли после нападения на учеников

Из-за проведения следственных действий пермскую школу №127, где утром произошло нападение на учеников, закрыли на два дня. Об этом сообщили в администрации города.

Речь об этом шла на совещании у губернатора Пермского края Максима Решетникова. Учеников направят на выездные уроки. Кроме того, во всех пермских образовательных учреждениях пройдет проверка безопасности. Сейчас школы и детские сады краевого центра работают в обычном режиме.

Напомним, двое подростков, вооруженные ножами, проникли в школу в понедельник утром. Они зашли в класс, где проходил урок, и устроили драку. В результате нападения пострадали 15 человек. Находившаяся в кабинете учительница пыталась защитить детей, однако получила тяжелые травмы.

Сейчас детям и родителям 127-ой школы оказывается вся необходимая поддержка, организованы консультации со специалистами. Для детей, которые в тот момент находились в классе, будут организованы индивидуальные встречи и беседы с психологами.

К расследованию уголовного дела подключился центральный аппарат СК РФ.