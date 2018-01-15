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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росгвардия проверит охрану школ в стране после ЧП в Перми

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

В ближайшее время пройдет проверка работы ЧОПов, занимающихся охраной школ в РФ. Об этом сообщили в Росгвардии.

Силовики изучат законность деятельности и качество услуг, предоставляемых частными охранными предприятиями образовательным учреждениям по всей стране.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Также будут проверены наличие и исправность систем сигнализации и оповещения. Кроме этого, сотрудники Росгвардии удостоверятся, соответствует ли уровень подготовки охранников тому, что предписан существующими нормами и правилами. И готовы ли они к действиям в различных ситуациях.

Планируется разработать алгоритмы действия работников ЧОПов при возникновении ЧС, оповещения и взаимодействия с правоохранительными ведомствами.

Эти действия вызваны тем, что сегодня в Перми произошло нападение на учеников младших классов в школе №127. Двое подростков беспрепятственно прошли в учебное заведение с ножами, а затем ворвались в класс и нанесли различные ранения учительнице и 12 ученикам. Педагог и еще девять младшеклассников госпитализированы. Нападавшие задержаны. По факту причинения ранений возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
 

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