О чем сказал Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк и принял участие в первом в новом году заседании Совета Безопасности ООН. Оно было посвящено нераспространению оружия массового уничтожения - ядерного, химического и биологического.

Все участники заседания признали, что трудно было выбрать более горячую повестку: вот уже несколько месяцев все внимание мирового сообщества приковано к Корейскому полуострову, который оказался на грани вооруженного конфликта, к Ирану и соглашению по его ядерной программе, находящемуся на грани срыва, и к Ближнему Востоку в целом, где по-прежнему высока угроза попадания технологий для производства химического и другого оружия в руки террористов.

Поездка Сергея Лаврова в Соединенные Штаты пришлась на очередной виток заочных прений между Москвой и Вашингтоном. Накануне глава МИД РФ обвинил американцев в том, что они поставили под угрозу международный контроль над иранским атомом и продолжают разжигать ситуацию вокруг Северной Кореи, несмотря на то, что накануне Олимпийских игр в Республике Корея между Пхеньяном и Сеулом наметился хрупкий диалог. В свою очередь, президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она "не помогает решению корейской проблемы".

Встреча Сергея Лаврова с американским коллегой Рексом Тиллерсоном "на полях" заседания могла бы снизить напряженность в двусторонних отношениях - обычно главы дипведомств России и США такой шанс не упускают. Однако к началу заседания госсекретарь США в Нью-Йорк не прилетел: американскую делегацию представляла американский постпред при ООН Никки Хейли.

На момент подписания этого номера в печать надежда на переговоры Лаврова и Тиллерсона, которым точно было бы что обсудить, почти растаяла - по крайней мере, объявлено о ней не было. "Мы не можем объяснить логику американских партнеров, - пояснил "РГ" высокопоставленный источник в российской делегации. - Изначально из Вашингтона поступали сигналы о том, что они хотят провести такую встречу, но там постоянно все меняется".

Заседание открылось на русском языке: его вел президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Центральноазиатская республика впервые в истории стала председателем Совбеза ООН в этом месяце. Казахстанский лидер напомнил, что его страна, четверть века назад отказавшаяся от обладания атомным оружием, активно выступает в поддержку режима нераспространения. Именно в Казахстане в прошлом году был открыт банк низкообогащенного урана МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Глава российского МИД поддержал усилия Астаны. Министр напомнил, что 1 июля исполнится 50 лет со дня открытия к подписанию Договора о нераспространении ядерного оружия. С тех пор этот документ остается одним из столпов архитектуры глобальной безопасности. "Но к полувековому рубежу мы подходим с полным багажом противоречий, - признал Лавров. - Всем сторонам надо избавиться от нежелания слушать друг друга".

Глава российского дипведомства дал понять, что на кону - судьба принятого в 2015 году соглашения по иранской ядерной программе, которое американский президент Дональд Трамп назвал "худшим в истории США" и теперь грозится пересмотреть в одностороннем порядке. Своей резолюцией 2231 Совбез ООН поддержал Совместный всеобъемлющий план действий (так официально называется документ по Ирану) и теперь несет ответственность за его сохранение, отметил Лавров. По его словам, нельзя в угоду политической конъюнктуре отдельных игроков отказываться от важнейших достижений многосторонней дипломатии.

В Москве убеждены: провал СВПД - тем более по вине одного из участников "шестерки" международных посредников на переговорах с Тегераном, - "станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова". Ведь в Пхеньяне внимательно следят за судьбой иранской сделки, которая вот уже два с половиной года позволяет МАГАТЭ инспектировать ядерные объекты Исламской республики и гарантирует невоенный характер ее ядерной программы - в обмен на снятие с Тегерана международных санкций.

В своем выступлении Сергей Лавров обратил внимание и на угрозы, связанные с химоружием. "Нельзя не учитывать вполне реальные риски распространения химического терроризма за пределы Ближнего Востока, принимая во внимание значительный сегмент иностранных боевиков среди экстремистов, - признал глава российской делегации. - Мы неоднократно предлагали принять резолюцию СБ ООН или хотя бы заявление его председателя с осуждением конкретных актов химического терроризма в Сирии и Ираке. К сожалению, все наши предложения неизменно встречали жесткое сопротивление со стороны ряда наших западных коллег, которые предпочитают закрывать глаза на факты применения и даже изготовления химического оружия террористами и выдвигают голословные обвинения в адрес Дамаска". Лавров напомнил, как 15 лет назад спекуляции вокруг иракского ОМУ послужили поводом для военной интервенции США и их союзников в эту страну "под надуманным предлогом".

В нынешних условиях Москва продолжает продвигать идею международной Конвенции по противодействию актам химического и биологического терроризма, а также созыва Конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов ОМУ. Как признают дипломатические собеседники "РГ", именно Вашингтон противодействует этим инициативам.

Американский постпред Никки Хейли взяла слово сразу после российского министра. Заверив коллег, что Соединенные Штаты вовсе не хотят развалить сделку с Ираном, она обвинила режим в Тегеране чуть ли не во всех проблемах ближневосточного региона, а затем традиционно Россию - в поддержке сирийского президента Башара Асада. Впрочем, ее аргументы глава МИД РФ уже не услышал: он отправился на двусторонние встречи и открытие в штаб-квартире ООН документальной выставки, посвященной памяти жертв Холокоста и предстоящей годовщине освобождения Красной Армией нацистского лагеря в Освенциме.

Между тем

В пятницу, 19 января, Сергей Лавров выступит на втором заседании Совбеза: оно будет посвящено Афганистану, с которым мировое сообщество откровенно не знает, что делать. Шестнадцать лет военной кампании США и НАТО в этой горячей точке не только не привели к победе над терроризмом, но только усугубили ситуацию - об этом говорят факты. Помимо воюющего с центральным правительством движения "Талибан", на север страны проникли боевики ИГИЛ (обе группировки запрещены Верховным судом РФ) - всего же с 2001 года на афганской территории расплодилось около двух десятков террористических ячеек. Недавно президент республики Ашраф Гани сделал громкое признание: режим в Кабуле не продержится и полугода без внешней помощи.

На Смоленской площади настаивают: без скорейшего запуска прямых переговоров между афганскими властями и талибами кризис не преодолеть. В апреле прошлого года в Москве прошла знаковая встреча с участием дипломатов из Пакистана, Индии, Китая, России, пяти республик Центральной Азии и самого Афганистана - они обсуждали пути национального примирения в этой стране. На консультации пригласили и представителей США, однако те отказались приехать, как считают в РФ - "под надуманными предлогами". Российская сторона собирается и дальше продвигать "московский формат", который впоследствии мог бы стать площадкой для межафганских переговоров.

"Конечно, для этого должна быть заинтересованность всех сторон, в том числе Кабула, - рассказал эксперт "РГ", знакомый с инициативой. - Сейчас мы видим некоторую конкуренцию проектов. Главное - чтобы от них был какой-то эффект. Наверное, преждевременно говорить, что из "московского формата" может вырасти процесс, подобный астанинскому. Но опыт организации межсирийских переговоров на площадке Астаны, где РФ выступает одним из гарантов, мог бы пригодиться и на афганском направлении".