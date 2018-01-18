Школа в Перми возобновила работу после поножовщины

Сегодня пермская средняя школа №127 заработала в обычном режиме после инцидента с поножовщиной в классе. Об этом сообщают в администрации Перми.

Тем не менее, с детьми, их родителями и педагогами продолжат работать психологи.

- Общение с ними специалистов городского психологического центра, психологов МЧС России и специалистов института им. Сербского будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо, - говорит Светлана Козырева, директор пермского центра психолого-медико-социального сопровождения.

Напомним, что 15 января на учеников четвертого класса этой школы напали двое подростков с ножами. При этом серьезно пострадала учительница и еще девять детей. Все они до сих находятся в больнице.

Накануне местный суд взял нападавших под стражу. Сами подростки также получили ножевые ранения, поэтому они находятся в больнице, в спецблоке под охраной. Заседание проводилось в медучреждении. Как только состояние обвиняемых позволит, их отправят в СИЗО.

Расследованием уголовного дела по статье 105 УК РФ - покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору - занимается Главное управление СК РФ.