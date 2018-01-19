МВД Бурятии назначило внутреннюю проверку после атаки на школу

Министр внутренних дел Республики Бурятии Олег Кудинов назначил внутреннюю проверку в органах МВД. Ее цель установить все обстоятельства ЧП в школе №5 военного городка Сосновый Бор и дать оценку деятельности инспектора по делам несовершеннолетних и участкового уполномоченного полиции, обслуживающих данный участок.

Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД Республики Бурятия Виталий Лебедев.

МВД также проводит проверку организации безопасности в школе. Ранее ученики говорили о том, что на входе в школу сидят только коменданты - женщины в возрасте, пропусков не спрашивают и никого не останавливают.

Напомним, уголовное дело о нападении подростка на детей в школе №5 в Сосновом Бору в Улан-Удэ было передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Следователи и криминалисты центрального аппарата направляются в Бурятию.

В результате ЧП пострадали пять учеников школы, учительница и сам нападавший.