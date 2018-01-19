Полиция проверит связь между нападениями на школы в Перми и Улан-Удэ

Сотрудники правоохранительных органов проверят версию о том, что нападения на школы в Перми и Улан-Удэ были связаны друг с другом через социальные сети. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Напомним, первое нападение произошло в столице Пермского края 15 января: от рук двух вооруженных ножами подростков, пришедших в школу, пострадали девять школьников и учительница.

Второе ЧП, практически идентичное первому, случилось утром 19 января в столице республики Бурятия: в школу ворвался подросток, вооруженный топором и зажигательной смесью, он нанес колотые и рубленые раны четверым учащимся и учителю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктов "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".

Тем временем

В пермской школе N127 вновь начались занятия после трагедии.