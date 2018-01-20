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Умерла продюсер "Голодных игр" и новых "Звездных войн"

Новость 20.01.2018, 21:08 | Текст: Козьма Лоханкин

Умерла голливудская продюсер Эллисон Шермур, работавшая над франшизой "Голодные игры" и спин-оффами "Звездных войн". О ее скоропостижной кончине сообщает THR.

Отмечается, что Шермур, в частности, сотрудничала с такими студиями-гигантами, как Disney, Universal, Paramount и Lionsgate. В последние годы она стала работать с крупными проектами.

Она продюсировала вторую, третью и четвертую части "Голодных игр", фильм "Изгой-один: Звёздные войны. Истории" и следующий спин-офф культовой космической оперы, который расскажет о Хане Соло. Он выйдет в этом году.

Также в числе детищ Шермур - такие фильмы, как "Гордость и предубеждение и зомби" (2015)"Нерв" (2016) и "Могучие рейнджеры" (2017).

Продюсер умерла на 55-м году жизни от рака легких в больнице в Лос-Анджелесе. Она боролась со страшной болезнью долгие годы.

Английский актер Дуглас Бут, пересекавшийся с Шермур на съемках "Гордости и предубеждения и зомби", прокомментировал печальную весть в своем микроблоге в Twitter. Он отметил, что Эллисон была "бесстрашным продюсером, любящей матерью и добрым человеком". "Какая потеря", - добавил он.

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