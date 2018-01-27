ОКР: МОК зарегистрировал 169 спортсменов для участия в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в Олимпийских играх-2018 в корейском Пхенчхане. Об этом сообщают ведущие федеральные информагентства со ссылкой на первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Теперь эти спортсмены могут получить аккредитацию на Олимпиаду. Напомним, в декабре прошлого года МОК приостановил членство ОКР: таким образом, сборная РФ не была допущена к участию в Играх-2018. Россияне смогут выступить в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Решение о выдаче персональных приглашений принимает специальная комиссия МОК.

Ранее ОКР опубликовал список российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде. В него не вошел целый ряд ведущих отечественных атлетов, таких как биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников.

Окончательный список российских спортсменов, которые поедут в Пхенчхан должен быть известен не позднее 28 января. При этом, по словам министра спорта РФ Павела Колобкова, Спортивный арбитражный суд Лозанны подтвердил, что спортсмены, не приглашенные на Олимпиаду, но выигравшие апелляции в суде, смогут подавать заявки на участие в Играх до 5 февраля.