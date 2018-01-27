Новости

В Польше призвали не забывать о трагедии в Освенциме 22:35
Эрдоган: Армия Турции способна дойти до сирийского Идлиба 22:11
Слуцкий назвал президента Земана авторитетным европейским политиком 21:57
СМИ: Муса вернется в ЦСКА на правах аренды 21:51
CAS рассмотрел дела отстраненных от участия в ОИ российских спортсменов 21:25
СМИ узнали, почему Трамп и Порошенко не встретились в Давосе 21:12
После взрыва газа из пятиэтажки под Волгоградом эвакуировали жильцов 21:02
В Госдуме назвали бумажными овчарками "крымские патрули" Киева 21:00
Под Волгоградом в пятиэтажке взорвался газ 20:21
На Украине националисты потребовали уволить главу МИД Климкина 20:01
Милош Земан не будет менять конституцию Чехии 20:00
В Самарской области при столкновении трех авто погиб человек 19:27
Появилась уточненная дата премьеры финала "Игры престолов" 19:25
ОКР: МОК зарегистрировал 169 спортсменов для участия в Олимпиаде-2018 19:17
Драгош признал поражение и поздравил Земана с победой в выборах 19:10
Легкоатлетка Ласицкене показала лучший результат сезона в мире 18:55
В Петербурге арестован подозреваемый в терроризме 18:31
Милош Земан вновь избран президентом Чехии 18:30
В Крыму назвали цель создания Киевом "патрульной полиции" полуострова 18:28
Боец Нурмагомедов отказался обсуждать личную жизнь Криштиану Роналду 18:11
Число жертв взрыва в Кабуле достигло почти 100 человек 18:02
Скончался известный журналист Борис Резник 18:00
Вышел трейлер мрачного "лесного хоррора" "Ритуал" 17:59
В Мурманской области супруга при разводе унесла входную дверь 17:58
В отношении мужчин, поставивших штампы о браке в паспорта, завели дело 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Опубликован полный состав сборной России на Олимпийских играх
Опубликован полный состав сборной России на Олимпийских играх
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
27.01.2018 19:17
Рубрика: Спорт

ОКР: МОК зарегистрировал 169 спортсменов для участия в Олимпиаде-2018

Текст: Илья Соболев

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в Олимпийских играх-2018 в корейском Пхенчхане. Об этом сообщают ведущие федеральные информагентства со ссылкой на первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Теперь эти спортсмены могут получить аккредитацию на Олимпиаду. Напомним, в декабре прошлого года МОК приостановил членство ОКР: таким образом, сборная РФ не была допущена к участию в Играх-2018. Россияне смогут выступить в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Решение о выдаче персональных приглашений принимает специальная комиссия МОК.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
МОК запретил спортсменам демонстрировать флаг РФ на Олимпиаде

Ранее ОКР опубликовал список российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде. В него не вошел целый ряд ведущих отечественных атлетов, таких как биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников.

Окончательный список российских спортсменов, которые поедут в Пхенчхан должен быть известен не позднее 28 января. При этом, по словам министра спорта РФ Павела Колобкова, Спортивный арбитражный суд Лозанны подтвердил, что спортсмены, не приглашенные на Олимпиаду, но выигравшие апелляции в суде, смогут подавать заявки на участие в Играх до 5 февраля.

США отправят на Олимпиаду в Пхенчхан рекордное число спортсменов

Главное сегодня

Число жертв взрыва в Кабуле достигло почти 100 человек
Сурков: Закон о реинтеграции легализует противоправные действия Киева
Прокуратура Москвы предостерегла оппозицию от незаконной акции 28 января
В Совфеде назвали отчаянием призыв Порошенко создать коалицию против РФ
МОК запретил спортсменам демонстрировать флаг РФ на Олимпиаде