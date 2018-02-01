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01.02.2018 11:18
Рубрика: Легковые авто

Две модели Lada вошли в число европейских бестселлеров

Текст: Андрей Полухин
Две модели Lada - Granta и Vesta - вошли в топ-70 самых продаваемых в Европе автомобилей. Такие данные приводит статистический портал focus2move. Первая заняла по итогам 2017 года 55 место, поднявшись на четыре позиции. Вторая и вовсе совершила рывок - с 95 строчки переместилась на 70-ю.
Фото: Виталий Юрчак/ РГ Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Фото: Виталий Юрчак/ РГ

По данным аналитиков сервиса, на континенте в минувшем году было продано 96 878 Lada Granta и 79 545 Lada Vesta. Любопытно, что, по сведениям Ассоциации европейского бизнеса, в России за тот же период раскупили 94 976 Granta (включая версии с бортовой платформой) и 77 291 Vesta. По всей видимости, еще примерно по 2 тысячи экземпляров АвтоВАЗу удалось реализовать на европейском рынке, в том числе в сопредельных государствах. 

Фото: www1.fips.ru
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Кстати, Lada Granta оказалась в Европе популярнее Skoda Superb и Audi A6. Vesta опередила, в частности, Hyundai Solaris и Ford Mondeo.

Возглавил рейтинг - уже традиционно - Volkswagen Golf с результатом 546 250 автомобилей. Это на 3,4% меньше, чем годом ранее, но у ближайших преследователей показатели совсем другого уровня. Второе место у Renault Clio (369 874), за счет прибавки в 6,7% опередившего Volkswagen Polo (352 858).

В топ-10 также вошли Nissan Qashqai (был на 7 месте, но прибавил 6,1% - до 292 375 штук), Ford Fiesta (падение объема на 13,5% - до 269 178), Skoda Octavia (267 770), Volkswagen Tiguan (рост продаж на 34,9% - до 267 669), Ford Focus (253 609), Peugeot 208 (250 921) и Opel Astra (минус 13,3% - до 243 442).

Отметим также новый кроссовер Peugeot 3008, продажи которого выросли на 132%, перемещение на 6 позиций вверх главного российского бестселлера - Kia Rio (с 28-го на 22 место) - и потрясающий рывок на 200 мест "свежего" SUV от Toyota - C-HR, который вскоре появится и на нашем рынке (с 256-го на 54-е).

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Впрочем, даже самым популярным на нашем рынке моделям далеко до мирового топ-100. Здесь "проходной балл" в 2017 году оказался невероятно высоким - 226 341 продажа. Первое место по-прежнему остается за Toyota Corolla - 1 224 990 переданных клиентам автомобилей.

Что касается бестселлеров Lada, то в 2018-м у них есть хорошие шансы укрепить позиции на фоне общего роста продаж. При этом Granta, если АвтоВАЗ поторопится, получит обновленный кузов, а Vesta расширит ряд версий за счет оригинального "внедорожного" седана.

#Lada