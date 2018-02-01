WBA лишила российского боксера Лебедева пояса чемпиона мира

Российский боксер Денис Лебедев лишен титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.

Вакантный пояс будет разыгран в субботу, 3 февраля, в Сочи в поединке между другим россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Этот бой пройдет в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

Ранее Лебедев считался "чемпионом в отпуске", поскольку не выходил на ринг с 9 июня 2017 года и отказался от участия в суперсерии. Регулярный титул формально перешел к Дортикосу, причем Лебедев согласился с этим решением, напоминает ТАСС.

Гассиев и Дортикос являются непобежденными боксерами. Первый выиграл все 25 своих боев, в том числе у Лебедева, второй - все 22. В четвертьфиналах Всемирной суперсерии Мурат одолел поляка Кшиштофа Влодарчика, а кубинец - еще одного россиянина, Дмитрия Кудряшова.