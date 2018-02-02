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02.02.2018 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске возбудили второе дело о гибели пяти жильцов общежития

Текст: Наталья Граф (Омск)

После проверки прокуратуры Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело после пожара в семейном общежитии Омского аграрно-технологического колледжа, в котором погибло пять человек.

- Дело возбуждено по факту оказания услуг ненадлежащего качества в сфере противопожарной безопасности, - сообщил "РГ" представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко. - Во время проверки было установлено, что техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в общежитии колледжа осуществила производственно-коммерческая фирма "Варис". Ее сотрудники обнаружили, но своевременно не устранили нарушения в работе усилителя системы речевого оповещения о пожаре. Кроме того, работники предприятия в ходе ежемесячных профилактических осмотров не установили неисправность элементов питания системы оповещения о пожаре и радиосистемы, отвечающую за передачу сигнала на пульт дежурного МЧС России по Омской области.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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По мнению прокуратуры, несвоевременное выявление и устранение нарушений привело к тому, что во время пожара в общежитии погибли пять человек.

Как уже сообщала "РГ", в момент трагедии в здании действительно не сработала система речевого оповещения о пожаре. Последний раз общежитие проверяли в 2017 году. Тогда же было установлено, что у пожарной сигнализации вышел из строя усилитель, но отремонтировать его так и не успели.

Напомним, трагедия в колледже, находящемся в поселке Новоомский произошла 28 января. 23-летний жилец общежития около 5 часов 20 минут утра стал готовить еду. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, забыл, что не поставил сковородку и плеснул масло прямо на раскаленную плитку. Произошел пожар. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела пяти человек, проживающих в трех соседних комнатах на одном этаже: 35-летней женщины и двоих ее детей - 14-летнего мальчика и 12-летней девочки, а также двух их соседок. Они спали и задохнулись в дыму. Еще несколько жильцов общежития были госпитализированы в больницу с отравлением продуктами горения. Один из них до сих пор находится в коме.

В отношении виновника случившегося было возбуждено уголовное дело. Как стало известно, бывший студент колледжа отчислен 10 января из-за плохой успеваемости. По правилам, после отчисления он должен был выселиться из общежития, но администрация пошла навстречу бывшему студенту и не стала выселять его в морозы, несмотря на неподобающее поведение.

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