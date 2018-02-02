Николай Дорофеевич Кравец - на войне и через три четверти века после нее. Фото: Игорь Давыдов/из личного архива

Воронеж, Курск, Белгород, Днепр, Польша... Столько всего было у командира гвардейского минометного дивизиона! И Сталинградская битва тоже была.

Правда, на дальних подступах - "Катюши" Воронежского фронта под командованием Кравца мощно поддержали начало наступления войск Юго-Западного фронта.

- В район Верхнего Мамона, это сейчас Воронежская область, мы прибыли из Елизаветовки, - названия населенных пунктов Николаю Кравцу и теперь даются легко. - Вскоре получил приказ: дать залп из "Катюш" по группе немецких войск в районе Дерезовки. Скажу вам, залп получился удачным!

Еще бы! Как раз южнее Верхнего Мамона в конце декабря 1942 года войска Юго-Западного фронта прорвали оборону противника. Отсюда началось мощное наступление на юго-восток, была перерезана железнодорожная ветка Лихая - Сталинград. Как сообщалось в официальных сводках, "механизированные корпуса Юго-Западного и Воронежского фронтов рассекали, окружали и уничтожали вражеские войска".

- Было ли мне страшно? - переспрашивает Николай Дорофеевич. - Страшно было за то, что не выполню задачу. Например, уже позже, на Украине, мне было приказано уничтожить свои боевые машины, чтобы те не достались немцам. Но я принял решение выводить их буквально по линии фронта. Шли в открытую - с включенными фарами. Мой трофейный "Хорьх" - первым, остальные - следом. И немцы в такую метель приняли колонну за свою!

Когда спрашиваешь Николая Дорофеевича, как холодными зимами заводили двигатели, улыбается. Говорит, можно сказать, согревали собой.

Иной раз приходилось и в кабине заночевать: "Всегда поближе к машинам старался находиться".

- Но когда вставали в деревне на постой, хозяйскую постель никогда не занимал. Не принято это у меня было. Я с собой кровать походную возил. Расположились в избе - уже хорошо. Кровать свою поставлю - и на ней сплю. А Коля, ординарец мой, на печку заберется.

- Был случай: устроили банный день, вымылся в корыте. Можно бы и отдохнуть. Тем более оставил командовать помощника... Но не усидел - поехал на передовую. Смотрю, какое-то движение. Оказалось, из моих орудий чуть по своим заряд не пустили. Приняли их маневры за немецкий рейд. Я еще из машины рукой машу, кричу, чтоб прекратили подготовку к обстрелу. Успел!

Он везде успел. Участвовал в Сталинградской битве. Освобождал родную Украину, Польшу. Именно на Украине впервые надел погоны, возвращенные в армию.

- Нас в новой форме увидели женщины, простые крестьянки. Смотрят, вроде свои, а форма - незнакомая. Вижу, сторонятся. Пришлось объяснять... - эта картинка до сих пор перед глазами нашего героя, разменявшего второе столетие.

Недавно ему пришла посылка из Белгородской области от Анатолия Мельника, сына сослуживца- замполита Павла Мельника. В посылке - маленькая копия того самого "Студебеккера" с ракетной установкой и декабрьский выпуск "Газеты нашего двора". Это - главный печатный орган дома N5 по улице Березовой в городе Строитель.

- Первый выпуск приурочил к прошлогоднему Дню Победы, - рассказал "Родине" по телефону 69-летний Анатолий Мельник. - У нас во дворе несколько стендов - вот на них и вывешивал. Газета пишет о главных событиях двора, проблемах ЖКХ, благоустройства. Тираж с 30 экземпляров вырос до 340. А декабрьский номер был весь посвящен 100летию Николая Дорофеевича.

- Одна журналистка спросила меня как-то, убивал ли я немцев, - вспоминал на встрече с "Родиной" генерал-майор Кравец, который только на Белгородско-Харьковском направлении подбил и сжег почти полсотни танков и автомашин противника. - Я ей ничего не ответил. Наверное, потому что трудно понять, что переживает человек на войне.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Николай Дорофеевич Кравец

Родился 19 декабря 1917 года в селе Мазуровка Тульчинского района Винницкой области. Работал в лесном хозяйстве, райкоме партии.

В 1938 году направлен в полковую школу курсантов. В 1941-м назначен комиссаром батареи в 496-й гаубичный артиллерийский полк 130й стрелковой дивизии. В 1942-м командует дивизионом в 97-м гвардейском минометном полку.

Принимал активное участие в освобождении Ростова-на-Дону, Белгородско-Харьковской стратегической операции, освобождении Украины, Польши.

Генерал-майор Кравец - кавалер орденов Красного Знамени, Александра Невского, трех орденов Отечественной войны и трех орденов Красной Звезды. Кавалер польских орденов "Виртути Милитари", Крест Грюнвальда и Крест Заслуг. Награжден многими советскими, монгольскими и кубинскими медалями.