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30 апреля 2019 г. 18:35
Общество
Текст: Артем Локалов
Видео: Игорь Давыдов (Смоленская область)

Горькие Рябинки

В смоленской деревне, за которую шли жестокие бои в 1942-м и которую затопили в 1970-х, ищут павших бойцов
В 1942-м за эти деревни в Смоленской области шли жестокие бои, в 1970-х их уничтожили свои же - чтобы создать водохранилище. Захоронения перенесли, но многие воины так и остались лежать в этой глинистой земле. А то и под водой...
Каска красноармейца, найденная на бывшей деревенской улице. Фото: Артем Локалов
Каска красноармейца, найденная на бывшей деревенской улице. Фото: Артем Локалов

Отряд "Рейд" из города Гагарин - один из тех, что постоянно проводит "Вахту памяти" (период времени в апреле-мае, когда ведется поиск) в своем районе. Как говорит командир отряда Руслан Лукашов, нет смысла уезжать куда-то, если рядом с домом не захоронены солдаты Великой Отечественной.

Это "Рейд" несколько лет назад отыскал останки лыжного батальона, который погиб у деревни Лескино. Захоронение обнаружили на картофельном поле... Второй год подряд поисковики работают в одном из самых глухих и отдаленных от областного центра мест. С простым и веселым названием Рябинки. Так называлась деревня, за которую бились солдаты и которую спалили свои же - для ударной стройки 1970-х.

Фото: Александр Емельяненков/ РГ
С места тяжелых боев возвращают имена и останки погибших

Когда-то по берегам рек Яуза и Локня стояло множество деревень. Они сохранились и после Великой Отечественной, но спустя 30 лет тут решили создать водохранилище, чтобы питать водой Москву. Многие деревни попали в зону затопления. Какие-то подтапливались частично, но людей все равно выселяли и переселяли.

Ястребы, Овсяники, Ковалики, Сухарево, Рябинки, Штанино, Кривцы, Боры... Это лишь часть деревень, прекративших существование. После их расселения и затопления поля еще какое-то время возделывались. На необитаемые земли переправляли сельхозтехнику, пасли здесь скот. Но вот уже несколько десятков лет - это брошенные земли. Они зарастают бурьяном и лесом. Поэтому и поиск ведется сейчас, пока нет травы, пока можно что-то прощупать металлоискателями и щупами. 

По большому счету, здесь остались только бойцы Красной армии. Часто они даже не были захоронены. Их останки и теперь часто находят под слоем листвы или едва прикопанными в бывшем окопе или заваленными кусками глины на безымянной высоте. В прошлом году здесь нашли останки автоматчика 148-й бригады Василия Шаркунова (при нем был хорошо сохранившийся медальон с личными данными), а вскоре дозвонились и до его родственников. Об этом писал Александр Емельяненков, который был на вахте с "Рейдом" в прошлом году.

Так выглядела эта местность на карте конца 1930-х...

...а так выглядит сейчас.

Вчера поисковики из "Рейда" на катере переправились в Рябинки, где разбили лагерь на бывшей деревенской улице - она теперь угадывается разве что по оставшимся фруктовым деревьям. Туда же удалось добраться на "Ниве"-болотоходе, вброд преодолев протоку.

А еще группа поисковиков на двух вездеходах и ГАЗ-66, именуемом шишигой, пробились в эти места через непроходимые леса со стороны Тверской области. Те, кто добирался в Рябинки таким способом, рассказали, что трудность представляла не столько дорога, сколько большое количество упавших на нее деревьев, которые приходилось распиливать бензопилами.

Добраться сюда можно и на машине. Например, такой. / Артем Локалов

На Яузском водохранилище сейчас работает не только "Рейд". На другом берегу, в районе Королево, останки солдат ищет отряд "Рубеж".

- А мы сейчас на восточной окраине деревни Рябинки - она тянулась в сторону реки. Эта ее часть и была затоплена. Вторая улица - на том берегу. Она тоже еще читается, - показывает Руслан Лукашов.

Там Рябинки перетекали в другую деревню - Штанино. Теперь на этом месте течет (или стоит) вода...

Родня Владимира Синева - родом из этой деревни. Когда-то его брат показал, где стоял родной дом, где был огород. Теперь Владимир приезжает сюда с сыном и его другом. Недалеко от бывших деревенских огородов парни в прошлом году откопали несколько солдат. В 1942-м они были ненамного старше Никиты и Валеры...

Лагерь поискового отряда "Рейд". / Артем Локалов

Активная работа в Рябинках началась сегодня и продлится до 8 мая. В планах поисковиков переправиться на место деревни Боры, где находился военный госпиталь. Возможно, там тоже остались воинские захоронения. 

"Родина" готовит публикацию о том, что происходило в этих местах в 1942-м, 1970-х и о тех, кто продолжает искать здесь павших бойцов. 

Темы дня:
#Великая Отечественная война
#журнал Родина
#XXI век