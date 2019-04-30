В 1942-м за эти деревни в Смоленской области шли жестокие бои, в 1970-х их уничтожили свои же - чтобы создать водохранилище. Захоронения перенесли, но многие воины так и остались лежать в этой глинистой земле. А то и под водой...

Отряд "Рейд" из города Гагарин - один из тех, что постоянно проводит "Вахту памяти" (период времени в апреле-мае, когда ведется поиск) в своем районе. Как говорит командир отряда Руслан Лукашов, нет смысла уезжать куда-то, если рядом с домом не захоронены солдаты Великой Отечественной.

Это "Рейд" несколько лет назад отыскал останки лыжного батальона, который погиб у деревни Лескино. Захоронение обнаружили на картофельном поле... Второй год подряд поисковики работают в одном из самых глухих и отдаленных от областного центра мест. С простым и веселым названием Рябинки. Так называлась деревня, за которую бились солдаты и которую спалили свои же - для ударной стройки 1970-х.

Когда-то по берегам рек Яуза и Локня стояло множество деревень. Они сохранились и после Великой Отечественной, но спустя 30 лет тут решили создать водохранилище, чтобы питать водой Москву. Многие деревни попали в зону затопления. Какие-то подтапливались частично, но людей все равно выселяли и переселяли.

Ястребы, Овсяники, Ковалики, Сухарево, Рябинки, Штанино, Кривцы, Боры... Это лишь часть деревень, прекративших существование. После их расселения и затопления поля еще какое-то время возделывались. На необитаемые земли переправляли сельхозтехнику, пасли здесь скот. Но вот уже несколько десятков лет - это брошенные земли. Они зарастают бурьяном и лесом. Поэтому и поиск ведется сейчас, пока нет травы, пока можно что-то прощупать металлоискателями и щупами.

По большому счету, здесь остались только бойцы Красной армии. Часто они даже не были захоронены. Их останки и теперь часто находят под слоем листвы или едва прикопанными в бывшем окопе или заваленными кусками глины на безымянной высоте. В прошлом году здесь нашли останки автоматчика 148-й бригады Василия Шаркунова (при нем был хорошо сохранившийся медальон с личными данными), а вскоре дозвонились и до его родственников. Об этом писал Александр Емельяненков, который был на вахте с "Рейдом" в прошлом году.

Вчера поисковики из "Рейда" на катере переправились в Рябинки, где разбили лагерь на бывшей деревенской улице - она теперь угадывается разве что по оставшимся фруктовым деревьям. Туда же удалось добраться на "Ниве"-болотоходе, вброд преодолев протоку.

А еще группа поисковиков на двух вездеходах и ГАЗ-66, именуемом шишигой, пробились в эти места через непроходимые леса со стороны Тверской области. Те, кто добирался в Рябинки таким способом, рассказали, что трудность представляла не столько дорога, сколько большое количество упавших на нее деревьев, которые приходилось распиливать бензопилами.

На Яузском водохранилище сейчас работает не только "Рейд". На другом берегу, в районе Королево, останки солдат ищет отряд "Рубеж".

- А мы сейчас на восточной окраине деревни Рябинки - она тянулась в сторону реки. Эта ее часть и была затоплена. Вторая улица - на том берегу. Она тоже еще читается, - показывает Руслан Лукашов.

Там Рябинки перетекали в другую деревню - Штанино. Теперь на этом месте течет (или стоит) вода...

Родня Владимира Синева - родом из этой деревни. Когда-то его брат показал, где стоял родной дом, где был огород. Теперь Владимир приезжает сюда с сыном и его другом. Недалеко от бывших деревенских огородов парни в прошлом году откопали несколько солдат. В 1942-м они были ненамного старше Никиты и Валеры...

Активная работа в Рябинках началась сегодня и продлится до 8 мая. В планах поисковиков переправиться на место деревни Боры, где находился военный госпиталь. Возможно, там тоже остались воинские захоронения.

"Родина" готовит публикацию о том, что происходило в этих местах в 1942-м, 1970-х и о тех, кто продолжает искать здесь павших бойцов.