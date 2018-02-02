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"Шелдон" сыграет в биографическом фильме о маньяке

Новость 02.02.2018, 10:24 | Текст: Генри Достоевский

Джим Парсонс присоединился к актерскому составу байопика "Чрезвычайно порочный, ужасно злой и мерзкий", повествующем о серийном убийце Теде Банди, сообщает THR.

#BugLife #behindthescenes 🎬

Публикация от Zac Efron (@zacefron)

Звезде сериала "Теория большого взрыва" досталась роль прокурора Ларри Симпсона, который выступил обвинителем на суде, где Банди был признан виновным.

Schemin’ #behindthescenes🎬

Публикация от Zac Efron (@zacefron)

Помимо Парсонса, в картине примут участие Хэйли Джоэл Осмент ("Шестое чувство"), Джон Малкович ("После прочтения сжечь"), Грейс Виктория Кокс ("Твин Пикс"), Джеффри Донован ("Фарго"), Кая Скоделарио ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") и т.д.

Meet Ted. #behindthescenes 🎬

Публикация от Zac Efron (@zacefron)

Режиссером проекта стал Джо Берлингер, сценаристом - Майкл Верви, а само повествование, по мысли авторов, будет поведано от лица подруги Банди - Элизабет Клепфер (Лили Коллинз).

Тед Банди (Зак Эфрон) вошел в историю как один из самых обаятельных серийных убийц. Его схема очаровывания жертвы с последующим вхождением в доверие к ней с помощью мнимой беззащитности каждый раз совершенствовалась. К примеру, порой он накладывал фальшивый гипс, чтобы ввести будущую жертву в заблуждение и потом похитить, пытать, насиловать или убить, а иногда прикидывался полицейским или иным представителем власти. Отмечены случаи, когда он врывался к спящим женщинам в дома, предварительно выбрав момент, чтобы они дома были одни.

Банди попался на проверке документов, бежал и спустя какое-то время вновь был пойман. Преступник был казнен на электрическом стуле 24 января 1989 года во Флориде, а его личность неоднократно упоминалась в фильмах, сериалах и т.д. Среди них: South Park, "Американский психопат", "Адское наследие", "Незнакомец рядом со мной", "Осторожный незнакомец" и байопик "Потрошитель" Мэттью Брайта.

Дата выхода картины пока не объявлена.

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