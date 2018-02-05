Врач-гематолог Елена Мисюрина отпущена под подписку о невыезде

Мисюрину, напомним, в конце января Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии. Виновной врача признали в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Бытовым языком эта статья называется о врачебной ошибке. В 2014 году пациент клиники после проведенной Мисюриной биопсии костного мозга умер от кровопотери.

Приговор врачу вызвал широкий резонанс. За Мисюрину вступились не только в профессиональном сообществе, но и чиновники. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал рассматривать подобные ситуации максимально корректно и объективно. А вице-мэр столицы Леонид Печатников заявил, что, изучив историю болезни пациента, в смерти которого обвинили Мисюрину, понял, что обвинение в ее адрес абсурдно. Таков же "вердикт" и большинства медиков, усомнившихся в том, что именно действия гематолога привели к смерти пациента.

Позднее за врача вступилась и прокуратура, чем, кстати, вызвала удивление в Следственном комитете РФ, расследовавшем дело в отношении Мисюриной. Дело в том, что изначально прокуроры поддерживали обвинение, и лишь, когда дело приобрело огласку, попросили суд пересмотреть приговор, при этом ссылаясь на некачественно проведенное следствие.

Как бы там ни было, самое важное, что прокуроры попросили также изменить меру пресечения Елене Мисюриной на не связанную с лишением свободы. Дело в том, что приговор еще не вступил в законную силу, поскольку был оспорен. Но сразу после его вынесения женщину арестовали и отправили в следственный изолятор. Таков порядок - при вынесении приговоров в виде реального лишения свободы.

Суд освободил Мисюрину из-под стражи, отправив ее под подписку о невыезде

В понедельник на заседании в Мосгорсуде прокурор Юго-Западного округа Москвы Олег Левченко обосновал представление об освобождении Мисюриной из-под стражи тем, что суд не учел положительных характеристик осужденной и тот факт, что она не пыталась скрыться от следствия. Кроме того, прокурор напомнил, что гособвинение просило Черемушкинский суд не назначать врачу реальный тюремный срок, а ограничиться более мягким наказанием. Но судья решил иначе.

Судья Мосгорсуда же в понедельник поддержал позицию прокуратуры. "Удовлетворить жалобу защиты Мисюриной и представление прокуратуры, изменив осужденной меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде до вступления в силу приговора", - огласил постановление судья. После чего Елена Мисюрина была освобождена из-под стражи прямо в зале суда. При этом дата рассмотрения апелляционной жалобы на сам приговор в отношении врача Мосгорсудом пока не назначена.

Стоит отметить, что на судебном заседании Мосгорсуда еще до принятия решения об освобождении врача из СИЗО за Мисюрину поручился известный детский хирург Леонид Рошаль. "Я представляю Национальную медицинскую палату, и мы считаем, что в настоящее время идет вольная - необъяснимая и необоснованная - травля врачебного сообщества, против чего мы возражаем", - сказал глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Профессор предложил "себя посадить, а Елену Николаевну выпустить". При этом он признался, что на судебном заседании увидел Мисюрину впервые, раньше они, по его словам, знакомы не были. Рошаль отметил, что в суд он пришел по зову совести. Сама Елена Мисюрина сообщила в свою защиту, что активно сотрудничала со следствием, и обязалась "исполнять все требования суда", если ее выпустят из следственного изолятора.

Призвал освободить Мисюрину и адвокат, сказав, что его подзащитной нужно ухаживать за ребенком и пожилыми родителями.

О чем говорят

Во всемирный день борьбы против рака Международный союз пациентов и Национальное общество детских гематологов и онкологов вручили лучшим врачам, медицинским учреждениям, благотворительным организациям, журналистам Национальную премию "Мы будем жить".

Трудно сказать, кого в зале было больше - медиков или пациентов - и тех, кто в возрасте, и тех, кого онкологическая беда настигла чуть ли не с рождения. Объединяло одно: желание сказать спасибо за спасение. Как водится, заранее был заготовлен сценарий мероприятия. Но началось оно неожиданно: с объявления о вручении Национальной премии "Мы будем жить" Елене Мисюриной". Без преувеличения, зал более всего аплодировал именно этому сообщению. Хотя самой Елены Николаевны в зале не было - врач находилась в СИЗО.

А накануне события в "РГ" прошел экспертный совет, на котором ведущие сотрудники московской городской онкологической больницы N 62 обсуждали проблемы злокачественных заболеваний. Проблем, понятно, выше крыши. Одна из ведущих - дефицит достойных специалистов. Потому что когда таковые есть, сами проблемы отступают. Эксперты приводили примеры. Вот один из них. Почему выбран именно он? Судите сами.

Рассказывает заведующий отделением химиотерапии больницы N 62 Даниил Строяковский:

- В марте прошлого года звонит главный врач больницы N 52 Марьяна Лысенко. К ним поступила 35-летняя женщина. Сильно похудевшая, с судорогами. К тому же беременная. Срок беременности 28 недель. Пациентке сделали МРТ головного мозга. Исследование показало множественные метастазы в головной мозг. Откуда именно метастазы - не ясно. Что делать?

Главный врач 62-й больницы Дмитрий Каннер дал рекомендации о препарате, сказал о необходимости проведения МРТ всего тела. В 52-й такого прибора нет. Потому пациентку доставили в 62-ю больницу, сделали МРТ. Состоялся консилиум. Диагноз: рак прямой кишки в четвертой стадии с тотальным поражением метастазами печени, легких. И... 28 недель беременности. Что делать?

Советуются врачи двух московских больниц. Решено проводить химиотерапию, чтобы выиграть время, дать возможность подрасти ребенку в утробе матери. Потом провести кесарево сечение. А потом продолжить химиотерапию...

У этой пациентки никаких протекций. Простая семья. Ребенок зачат вне брака. Брак, между прочим, состоялся в отделении реанимации 52-й больницы, где эту пациентку вела, спасала заведующая отделением гематологии 52-й больницы Елена Мисюрина.

Не обошлось без некоего давления: дескать, проводите аборт, зачем портить статистику материнской и детской смертности? С таким поражением печени, легких, головного мозга шансов погибнуть море. Врачи обеих больниц не сдавались. Проводилась химиотерапия. Все необходимые для этого препараты были.

На 33-й неделе беременности в 52-й больнице провели кесарево сечение. Родилась нормальная девочка, несколько недоношенная. В перинатальном центре 52-й ребенка выходили. Лучше стало и самой пациентке. Ее перевели в 62-ю больницу для продолжения химиотерапии. Прошел почти год. У пациентки на 80 процентов сократились метастазы в печени, в легких, в головном мозге. Значительно уменьшилась опухоль прямой кишки. Вместе с мужем она растит свою дочку.

Прогноз? Когда речь о раке в четвертой стадии, надеяться на идеальную ситуацию... Но пока мама жива и вместе с мужем растит дочку. Лучшая новость сегодня для них - Елена Мисюрина освобождена.

Ирина Краснопольская