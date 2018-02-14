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Рубрика: Происшествия

Росавиация дала рекомендации перевозчикам по безопасности полетов

Текст: Татьяна Шадрина

После первых выводов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о причинах крушения Ан-148 в СМИ появились рекомендации Росавиации перевозчикам по безопасности полетов. Они содержат данные об авиационных эпизодах в период снегопадов в московском авиаузле 4-5 февраля 2018 года.

Но случаи, описанные там, совпадают с событиями, которые произошли в прошлое воскресенье в Раменском районе. Данные параметрического самописца Ан-148 показали, что катастрофа могла быть связана с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков, которые отвечают за измерение скорости. Они обледенели из-за того, что была отключена система их обогрева.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В Росавиации считают, что "низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску воздушных судов, а также неэффективная оценка рисков выполнения полетов в условиях опасных погодных аномалий (сильный ливневой снег или дождь) в последние годы часто отмечается как один из факторов авиационных происшествий и инцидентов", цитирует ТАСС "Информацию по безопасности полетов" для перевозчиков.

В документе также проанализированы причины семи инцидентов с самолетами Sukhoi SuperJet-100 (SSJ100) в аэропорту Шереметьево в период наиболее интенсивных снегопадов в Москве 4-5 февраля.

В компании - производителе отметили, что на раннем этапе руления и начала разбега самолета срабатывала автоматика, и система не позволяла самолету подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет - безопасность пассажиров.

То есть системы предупреждения самолета SSJ100 4-5 февраля сработали в штатном режиме. Сам обогрев датчиков системы воздушных сигналов на SSJ100 включается автоматически при запуске одного из двигателей на земле. Ситуация с полной потерей индикации скорости на продолжительное время на SSJ100 невозможна конструктивно, утверждают в компании.

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