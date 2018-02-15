Не в бровь, а в Глазок

Наши спецкоры побывали в Тамбовской области и посмотрели на Глазок не одним глазком, а широко раскрытыми глазами.

Кто делал сайт

Вряд ли интернет-страница российского населенного пункта когда-нибудь вызывала такой интерес. Но село Глазок, где живет полторы тысячи человек, вдруг оказалось в центре внимания. И все потому, что ребята из местной школы просто сделали сайт, где рассказали о своей Родине. "Посмотри хоть одним глазком", - призывают они. И он - сайт то есть.

Ученики глазковской школы (их тут около ста) делают выводы. Кто-то теперь собирается учиться на программиста. Кто-то как следует взяться за языки. "Программисту нужен хороший английский", - говорит Вероника Юренкова из 8 "Б".

Английскому здешних девчонок и мальчишек учит Арина Сачкова. А еще русскому и литературе. Ей 24 года и и она приехала работать в Глазок из Москвы в 2016-м. Во многом благодаря Арине жизнь тут закрутилась. Да так, что даже ей, словеснику, трудно подобрать слова, чтобы описать, что произошло здесь после запуска сайта:

- Думала, что это будут лайки друзей и коллег в соцсетях. Но внезапно все так разрослось! Надо это как-то использовать.

Использовать можно по-разному. Например, чтобы местные власти достроили, наконец, школьный спортзал. Или запустили дополнительный маршрут рейсового автобуса. Что если Глазок станет популярным туристическим брендом Тамбовской области?! А то про тамбовского волка шутят, что он один-единственный на всю область остался.

Арина говорит, что можно сделать так, чтобы в Глазок приезжали туристы.

- Отдыхать от мегаполисов, гулять и смотреть на звезды.

Кто им помогал

Они сами стали звездами. Или звездочками. Сайты у сел есть. Может, даже созданные школьниками. Но никто так громко о себе еще не заявлял.

- Изначально фраза была такая: "Первый в России сайт села, созданный местными школьниками". В какой-то момент вторая часть отвалилась, а осталось нечто пафосное, но малоправдивое. Конечно, это не первый сайт села. Возможно, он первый такой красивый, - улыбается Арина.

Сделали эту красоту сами ребята. Фотографировали, снимали видео и писали тексты про Глазок. Но без помощи, конечно, не обошлось. Арина позвала ребят из организации "Кружок". Они ездят по России и устраивают мастер-классы по программированию для школьников.

"Кружок" и Глазок просто должны были найти друг друга. Александр Братчиков и Сергей Нугаев провели здесь неделю и всех очаровали. Особенно директора школы Надежду Сорокину:

- Бессребреники! Занимались по три часа с нашими ребятами.

Где они учились

Артему Замараеву 30 лет. Он преподает физику и в Глазке, и в школе соседнего села Круглое. Артем ездит туда на рейсовом автобусе. Говорит, что это все равно быстрее, чем в Питере. Там до офиса (Замараев трудился на оборонном предприятии) приходилось добираться дольше.

После возвращения из Круглого, Артем показывает класс, где создавался сайт Глазка. Этот кабинет теперь - местная достопримечательность.

- Дети сидели за компьютерами, а ребята из "Кружка" рассказывали им, как создается сайт. Они писали код, благодаря которому вместе с ребятами и создали сайт.

Новые технологии - штука важная. Но сидеть все время в гаджетах - не про здешних ребят. Вечером все встречаются на улице. Или в доме культуры.

- Мы занимались проектами. Описывали зимний лагерь, летний. И потом эту информацию добавляли на сайт, - рассказывают Рома и Сергей.

Кто-то из ребят теперь в программисты хочет идти. Кто-то по-прежнему мечтает стать футболистом. Парни гордятся не только сайтом, но и футбольным полем, которое сами построили.

Только факты*

- Почему Глазок так называется? Одна из легенд такова: жили-были три брата - красивый, гололобый и без глаза. Они вместе странствовали, а потом разошлись. Один основал село Красивое, второй - Гололобовка, а третий - село Глазок.

- В 2008 году школа переехала в новое здание. Старшеклассников немного. Например, в 2017 году выпускалась одна ученица - Занорина Юля.

- Прочитав про сгоревшую в старой школе библиотеку, люди из Москвы, Тамбова, Санкт-Петербурга и других городов России начали присылать детские книги в Глазок.

- Много лет в ДК существует взрослая театральная труппа, на счету которой такие спектакли, как "Женитьба Бальзаминова", "Любовь зла". Глазковский театр - единственный в районе народный сельский театр.

- Рассказывают, что в местной пекарне пекли настолько вкусный хлеб, что детей просили купить сразу две буханки, потому что одну они съедали по дороге.

- В магазине "Ромашка" самый широкий ассортимент, закрывается в 21:00 (обычно позже). Другие магазины круглосуточные, но, если пришли ночью, нужно стучать (не факт, что вам откроют).

* по данным seloglazok.ru

Как они живут

Еще в Глазке строят церковь. Раньше тут был храм, но в советские годы его разобрали и построили из кирпича другой храм - культуры. Там каждую субботу - дискотека. Как написано на сайте, "играет старое доброе русское диско, создающее непередаваемую атмосферу сельской дискотеки".

Жаль, но мы оказались в ДК в будний день. Зато увидели репетицию постановки, с которой ребята отправились на смотр в Тамбов.

А пока Артем пригласил нас посмотреть свое жилье. На стене тут (кстати, за съем дома приходится платить, его безвозмездно не предоставляют) - галерея портретов. Портреты учителя (хотя не только его) пишут гости. А чаще всего это ученики.

- Говорят: "Артем Александрович, дайте маркер и бумагу порисовать". И рисуют друг друга. Во время гулянья погреться, чаю попить часто приходят.

Артем замечает, что идеи создать сайт, который прогремит на всю страну, не было. Стояла задача научить ребят его делать. Теперь страницу Глазка в интернетесобираются развивать и дополнять. Материалов много. Учитель физики, например, уже несколько раз заглядывал в старое здание школы. Там осталось много артефактов. Набралась целая экспозиция. Хоть отдельную страницу на сайте создавай.

Артем и Арина сюда не за деньгами приехали. Но хочется, чтобы и зарплата у учителей была повыше. Меньше 20 тысяч рублей в месяц - разве это деньги? Если бы не стипендия, которую они получают по программе "Учитель для России", были бы совсем крохи.

- Чем Глазок сейчас живет? Огородами! А так многие уезжают на заработки, - говорит местный житель Сергей Скрылев. Он сам остался. Едет на лошади за сеном. А мы с ним - до магазина.

В "Ромашке" - так называется здешняя точка торговли - много вкусных пирогов. А с недавних пор и новых покупателей. Продавщица жалуется - устала от внимания.

Да, популярность - она такая.

Что будет дальше

У Арины и Артема была возможность остаться в городе. В Москве, в Питере. Но они узнали про программу "Учитель для России". И поехали в Россию. Она ведь двумя столицами не ограничивается.

Уехать из Москвы в глубинку - непопулярное решение. Сейчас все стремятся в обратном направлении. Но не они. Хотя Артем уверен, что многим жителям городов интересна сельская жизнь.

- Кто-то хочет вернуться в село или соприкоснуться с ним ненадолго. Думаю, из-за этого сайт прогремел в кругах городской молодежи, людей среднего возраста. Правда, в соседнем селе, например, даже не слышали про эту историю.

Программа, по которой Артем и Арина работают здесь, рассчитана на два года. Что потом? Они не загадывают. Пока мысли про запуск летнего лагеря, приглашение на мастер-класс какого-нибудь иностранца, подготовка девятиклассников к экзаменам.

- Когда от детей слышишь восторженные отзывы, нельзя просто сказать, что больше ничего не буду делать. Надо делать! - уверена Арина.

...А еще в Глазке замечательный пляж. Но туда зовут летом. Вот и вакансия спасателя уже есть. Объявление по-старинке повесили на стенде. Скоро должно появиться и на сайте.

Цифры

1500 человек - население Глазка

100 человек - количество учеников в местной школе

200 000 человек - количество посетителей сайта Глазка в первые две недели