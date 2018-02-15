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15 февраля 2018 г. 13:30
"Родина"
Текст: Артем Локалов
Фото, видео: Игорь Давыдов (Тамбовская область)

Не в бровь, а в Глазок

Как школьники из тамбовского села сделали его самым известным в стране
Наши спецкоры побывали в Тамбовской области и посмотрели на Глазок не одним глазком, а широко раскрытыми глазами.
Школьники села Глазок и учитель физики Артем Замараев (в центре). Фото: Игорь Давыдов
Школьники села Глазок и учитель физики Артем Замараев (в центре). Фото: Игорь Давыдов

Кто делал сайт

Вряд ли интернет-страница российского населенного пункта когда-нибудь вызывала такой интерес. Но село Глазок, где живет полторы тысячи человек, вдруг оказалось в центре внимания. И все потому, что ребята из местной школы просто сделали сайт, где рассказали о своей Родине. "Посмотри хоть одним глазком", - призывают они. И он - сайт то есть.

Ученики глазковской школы (их тут около ста) делают выводы. Кто-то теперь собирается учиться на программиста. Кто-то как следует взяться за языки. "Программисту нужен хороший английский", - говорит Вероника Юренкова из 8 "Б".

Английскому здешних девчонок и мальчишек учит Арина Сачкова. А еще русскому и литературе. Ей 24 года и и она приехала работать в Глазок из Москвы в 2016-м. Во многом благодаря Арине жизнь тут закрутилась. Да так, что даже ей, словеснику, трудно подобрать слова, чтобы описать, что произошло здесь после запуска сайта:

Главная страница сайта села Глазок.

- Думала, что это будут лайки друзей и коллег в соцсетях. Но внезапно все так разрослось! Надо это как-то использовать.

Использовать можно по-разному. Например, чтобы местные власти достроили, наконец, школьный спортзал. Или запустили дополнительный маршрут рейсового автобуса. Что если Глазок станет популярным туристическим брендом Тамбовской области?! А то про тамбовского волка шутят, что он один-единственный на всю область остался.

Арина говорит, что можно сделать так, чтобы в Глазок приезжали туристы.

- Отдыхать от мегаполисов, гулять и смотреть на звезды.

Кто им помогал

Они сами стали звездами. Или звездочками. Сайты у сел есть. Может, даже созданные школьниками. Но никто так громко о себе еще не заявлял.

- Изначально фраза была такая: "Первый в России сайт села, созданный местными школьниками". В какой-то момент вторая часть отвалилась, а осталось нечто пафосное, но малоправдивое. Конечно, это не первый сайт села. Возможно, он первый такой красивый, - улыбается Арина.

Арина Сачкова пригласила в Глазок программистов. / Игорь Давыдов

Сделали эту красоту сами ребята. Фотографировали, снимали видео и писали тексты про Глазок. Но без помощи, конечно, не обошлось. Арина позвала ребят из организации "Кружок". Они ездят по России и устраивают мастер-классы по программированию для школьников.

"Кружок" и Глазок просто должны были найти друг друга. Александр Братчиков и Сергей Нугаев провели здесь неделю и всех очаровали. Особенно директора школы Надежду Сорокину:

- Бессребреники! Занимались по три часа с нашими ребятами.

На сайте Глазка есть гид по селу для туристов.

Где они учились

Артему Замараеву 30 лет. Он преподает физику и в Глазке, и в школе соседнего села Круглое. Артем ездит туда на рейсовом автобусе. Говорит, что это все равно быстрее, чем в Питере. Там до офиса (Замараев трудился на оборонном предприятии) приходилось добираться дольше.

После возвращения из Круглого, Артем показывает класс, где создавался сайт Глазка. Этот кабинет теперь - местная достопримечательность.

- Дети сидели за компьютерами, а ребята из "Кружка" рассказывали им, как создается сайт. Они писали код, благодаря которому вместе с ребятами и создали сайт.

Артем Замараев преподает физику. Рисование - уже внеклассно. / Игорь Давыдов

Новые технологии - штука важная. Но сидеть все время в гаджетах - не про здешних ребят. Вечером все встречаются на улице. Или в доме культуры.
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- Мы занимались проектами. Описывали зимний лагерь, летний. И потом эту информацию добавляли на сайт, - рассказывают Рома и Сергей.

Кто-то из ребят теперь в программисты хочет идти. Кто-то по-прежнему мечтает стать футболистом. Парни гордятся не только сайтом, но и футбольным полем, которое сами построили.

Только факты*

- Почему Глазок так называется? Одна из легенд такова: жили-были три брата - красивый, гололобый и без глаза. Они вместе странствовали, а потом разошлись. Один основал село Красивое, второй - Гололобовка, а третий - село Глазок.
- В 2008 году школа переехала в новое здание. Старшеклассников немного. Например, в 2017 году выпускалась одна ученица - Занорина Юля.
- Прочитав про сгоревшую в старой школе библиотеку, люди из Москвы, Тамбова, Санкт-Петербурга и других городов России начали присылать детские книги в Глазок.
- Много лет в ДК существует взрослая театральная труппа, на счету которой такие спектакли, как "Женитьба Бальзаминова", "Любовь зла". Глазковский театр - единственный в районе народный сельский театр.
- Рассказывают, что в местной пекарне пекли настолько вкусный хлеб, что детей просили купить сразу две буханки, потому что одну они съедали по дороге.
- В магазине "Ромашка" самый широкий ассортимент, закрывается в 21:00 (обычно позже). Другие магазины круглосуточные, но, если пришли ночью, нужно стучать (не факт, что вам откроют).

* по данным seloglazok.ru

Как они живут

Еще в Глазке строят церковь. Раньше тут был храм, но в советские годы его разобрали и построили из кирпича другой храм - культуры. Там каждую субботу - дискотека. Как написано на сайте, "играет старое доброе русское диско, создающее непередаваемую атмосферу сельской дискотеки".

Жаль, но мы оказались в ДК в будний день. Зато увидели репетицию постановки, с которой ребята отправились на смотр в Тамбов.

Атмосфера на дискотеке в местном ДК - непередаваемая.

А пока Артем пригласил нас посмотреть свое жилье. На стене тут (кстати, за съем дома приходится платить, его безвозмездно не предоставляют) - галерея портретов. Портреты учителя (хотя не только его) пишут гости. А чаще всего это ученики.

- Говорят: "Артем Александрович, дайте маркер и бумагу порисовать". И рисуют друг друга. Во время гулянья погреться, чаю попить часто приходят.

Новое здание для школы в Глазке построили в 2008-м. / Игорь Давыдов

Артем замечает, что идеи создать сайт, который прогремит на всю страну, не было. Стояла задача научить ребят его делать. Теперь страницу Глазка в интернетесобираются развивать и дополнять. Материалов много. Учитель физики, например, уже несколько раз заглядывал в старое здание школы. Там осталось много артефактов. Набралась целая экспозиция. Хоть отдельную страницу на сайте создавай.

Фото: Игорь Давыдов/РГ
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Артем и Арина сюда не за деньгами приехали. Но хочется, чтобы и зарплата у учителей была повыше. Меньше 20 тысяч рублей в месяц - разве это деньги? Если бы не стипендия, которую они получают по программе "Учитель для России", были бы совсем крохи.

- Чем Глазок сейчас живет? Огородами! А так многие уезжают на заработки, - говорит местный житель Сергей Скрылев. Он сам остался. Едет на лошади за сеном. А мы с ним - до магазина.

В "Ромашке" - так называется здешняя точка торговли - много вкусных пирогов. А с недавних пор и новых покупателей. Продавщица жалуется - устала от внимания.

Да, популярность - она такая.

В школе около 100 учеников. 200 тысяч посетителей побывало на их сайте в первые две недели. / Игорь Давыдов

Что будет дальше

У Арины и Артема была возможность остаться в городе. В Москве, в Питере. Но они узнали про программу "Учитель для России". И поехали в Россию. Она ведь двумя столицами не ограничивается.

Уехать из Москвы в глубинку - непопулярное решение. Сейчас все стремятся в обратном направлении. Но не они. Хотя Артем уверен, что многим жителям городов интересна сельская жизнь.

Арина Сачкова приехала работать в Глазок из Москвы. Это дом, в котором она живет. / Игорь Давыдов

- Кто-то хочет вернуться в село или соприкоснуться с ним ненадолго. Думаю, из-за этого сайт прогремел в кругах городской молодежи, людей среднего возраста. Правда, в соседнем селе, например, даже не слышали про эту историю.

Фото: Артем Локалов
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Программа, по которой Артем и Арина работают здесь, рассчитана на два года. Что потом? Они не загадывают. Пока мысли про запуск летнего лагеря, приглашение на мастер-класс какого-нибудь иностранца, подготовка девятиклассников к экзаменам.

- Когда от детей слышишь восторженные отзывы, нельзя просто сказать, что больше ничего не буду делать. Надо делать! - уверена Арина.

...А еще в Глазке замечательный пляж. Но туда зовут летом. Вот и вакансия спасателя уже есть. Объявление по-старинке повесили на стенде. Скоро должно появиться и на сайте.

Цифры

1500 человек - население Глазка

100 человек - количество учеников в местной школе

200 000 человек - количество посетителей сайта Глазка в первые две недели

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