Видео: Мама из Орла покорила Сеть, обеспечив сыну "зеленую улицу"

В Сети набирает популярность видео, снятое на улице Орла. Мама расчистила коридор в пробке для проезда машины сына.

Ролик снят на пересечении улиц 1-й Посадской и Васильевской. На первой стоял автомобильный затор в несколько рядов, со второй дожидался возможности проехать Opel. Из иномарки вышла женщина и, встав перед автомобилями, перекрыла движение по Посадской, а затем подала сыну сигнал проезжать. Ролик назвали "Не пропускают?! Сынок, сейчас мама все исправит!"

Мнения зрителей разделились. Одни упрекают женщину в беспечности и нарушении ПДД. Другие, напротив, уверены, что человек - самый надежный способ остановить медленно движущиеся автомобили. Как показывает случай, произошедший недавно в Ярославле, это работает не всегда.

Кстати, есть и другой способ решения такой проблемы. Нередко стоящие в пробках автомобилисты сами, без помощи пассажиров, пропускают "поперечных". Но, похоже, не в Орле.