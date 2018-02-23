Равков: Армия РБ отвечает современным реалиям обеспечения нацбезопасности

Вооруженные Силы Беларуси, которые отмечают в этом году свое 100-летие, отвечают реалиям обеспечения национальной безопасности в военной сфере и являются важнейшим средством стратегического сдерживания предотвращения войны. Об этом заявил министр обороны РБ Андрей Равков в интервью БЕЛТА.

Касаясь вопросов развития и дальнейшей модернизации армии, министр дал понять, что ВС приведены в соответствие "с рисками, вызовами и потенциальными угрозами военной безопасности государства и готовы выполнить задачи по вооруженной защите республики, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности". Министр посчитал уместным сослаться на рейтинг боеспособности национальных вооруженных сил, который ежегодно предоставляет аналитическая компания Global Firepower. Республика Беларусь занимает в них 49-е место среди 133 стран мира, уточнил Равков, опережая многих своих западных соседей.

Министр обороны отметил особую важность совместных военных маневров, которые проводятся как самостоятельно, так и на основе имеющихся договоренностей в рамках Союзного государства и членства в ОДКБ. В этой связи главным событием прошлого года он назвал стратегическое учение Беларуси и России "Запад-2017", которое стало значимым шагом в обеспечении национальной безопасности, продемонстрировало умение белорусских и российских военных действовать эффективно и слаженно. Он напомнил, что аналогичные учения проводятся раз в два года, поочередно на территориях обоих государств.

Кроме того, представители белорусской армии примут участие в этом году в четырех видах учений по линии ОДКБ. Это тактико-специальное учение "Поиск-2018" в Казахстане, командно-штабное учение "Взаимодействие-2018" в Кыргызстане, совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2018" в России и совместное тактическое учение "Рубеж-2018" в Таджикистане.

Напомнив, что в РБ реализуется пятилетняя программа строительства и развития ВС, Равков подчеркнул, что ее главной целью является создание к 2020 году "компактной, мобильной, высоко подготовленной и хорошо оснащенной армии, способной противодействовать новым вызовам". Всего за счет точечного перевооружения, по его оценке, доля современных образцов в белорусской армии "должна возрасти до пятидесяти процентов".

В последние годы, напомнил министр, особый интерес в ряде государств прикован к феномену так называемых "гибридных войн". И хотя в нормативных документах ВС не употребляется этот термин, Равков дал понять, что белорусскими экспертами уже давно сформулированы "сущностные характеристики современной войны, связанные со смешанной или размытой природой борьбы, реализацией внешних угроз через внутренние источники".

При этом, по словам министра, многие идеи о подготовке ВС к войнам будущего, которые стали предметом особого внимания мировых военных экспертов, не только обоснованы, но и реализованы в системе обеспечения военной безопасности Беларуси. Сегодня в списке основных приоритетов, сообщил Андрей Равков, значатся развитие систем управления, разведки, информационного противоборства, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, сил специальных операций и ракетных войск. В последние годы на вооружение ежегодно принимается в среднем 25 новейших образцов военной и специальной и техники.

Оборонный сектор экономики РБ совместно с представителями ВС продолжают вести работы по созданию новых и модернизации существующих комплексов управления огнем артиллерии. Ведется и модернизация танков Т-72Б. В радиотехнические войска уже в этом году планируется поставить подвижные командные пункты радиотехнических бригад, государственные испытания которого завершаются в текущем месяце.

В целом 2018 год, как и предыдущий, сказал министр, богат на технические военные новинки. Наиболее значимыми станут поставки учебно-боевых самолетов Як-130, батареи ЗРК "ТОР-М2", радиолокационных станций "Противник-Г", "Восток-Д", радиолокационных комплексов "Роса-РБ". Продолжается и обновление парка автомобильной техники.

Андрей Равков затронул в интервью и отношение министерства к вопросам контрактной службы. Он пояснил, что в соответствии с законодательством страны ВС Беларуси комплектуются на основе сочетания воинской обязанности со службой по контракту. Такая система, по его мнению, "обеспечивает поддержание достаточного уровня боевой и мобилизационной готовности, а с другой - осуществление целенаправленной подготовки резерва".

Безусловно, полагает министр, повышение профессионализации ВС за счет увеличения числа контрактников является объективной необходимостью. Только профессионалы могут эффективно использовать современные образцы вооружения и военной техники и поддерживать боевую готовность на достаточно высоком уровне. В настоящее время укомплектованность должностей солдат и сержантов военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, составляет 20 процентов, уточнил Равков.

С другой стороны, министр обратил внимание на тот факт, что некоторые европейские страны возвращаются к призыву граждан на срочную службу. Призыв возобновлен в Литве, Грузии и Украине. В Швеции воинская повинность как для женщин, так и для мужчин начала действовать с 1 января 2018 года.

Вместе с тем, исходя из экономических возможностей государства и с учетом оборонной достаточности, потребности в комплектовании Вооруженных Сил личным составом по мобилизационному плану и других особенностей, характерных для Беларуси, не ставится задача на полный переход на контрактную армию, сказал в заключение министр обороны.