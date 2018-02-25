Автор "Движения вверх": О победе хоккеистов на Играх нужно снять фильм

Об исторической победе российских хоккеистов в финале Олимпиады в Пхенчхане нужно снять фильм, уверен режиссер свехруспешного спортивного блокбастера "Движение вверх" Антон Мегердичев.

По словам автора картины, повествующей о легендарном успехе советских баскетболистов в 1972 году и уже собравшей беспрецедентные 3 млрд рублей в прокате, "то, что наши ребята сделали в реальности, никакой режиссер не придумает".

Поэтому "такие вещи, конечно, могут на киноэкран выходить, и будут работать", считает Мегердичев.

"Тут задача просто взять и перенести это всё на экран", - сказал режиссер.

"И никто не скажет, что это про Советский Союз, что там о прошлом - вот уже, в настоящем, вполне рабочая ситуация. Уже по реакциям я понимал, что это что-то грандиозное, такого вообще никогда не было, чтобы мы в меньшинстве, проигрывая 3:2 выиграли 4:3", - приводит радиостанция "Эхо Москвы" слова Мегердичева.

Российская сборная, выступающая под вывеской "Олимпийские атлеты из России", переиграла сегодня утром "темную лошадку" - сборную Германии, которая сенсационно - впервые в своей истории - вышла в финал, по пути переиграв не кого-нибудь, а шведов и канадцев.

В финале россиянам тоже пришлось непросто - к концу третьего периода наши уступали со счетом 2:3. Но незадолго до сирены игру удалось перевести в овертайм, где и удалось добиться "золота", ставшего вторым для отечественных олимпийцев на этих непростых для нас Играх.

Напомним также, что это первая для сборной России по хоккею победа на Олимпийских играх. В последний раз до сих пор золотых медалей Игр наши спортсмены добивались также под олимпийским флагом - в 1992 году это сделала Объединенная команда СНГ. Сборная СССР становилась олимпийским чемпионом 7 раз, участвовав в девяти.