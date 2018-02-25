На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Автор "Движения вверх": О победе хоккеистов на Играх нужно снять фильм

Новость 25.02.2018, 16:10 | Текст: Козьма Лоханкин

Об исторической победе российских хоккеистов в финале Олимпиады в Пхенчхане нужно снять фильм, уверен режиссер свехруспешного спортивного блокбастера "Движение вверх" Антон Мегердичев.

По словам автора картины, повествующей о легендарном успехе советских баскетболистов в 1972 году и уже собравшей беспрецедентные 3 млрд рублей в прокате, "то, что наши ребята сделали в реальности, никакой режиссер не придумает".

Поэтому "такие вещи, конечно, могут на киноэкран выходить, и будут работать", считает Мегердичев.

Фото: REUTERS/Brian Snyder
Олег Знарок: Это был самый главный матч в моей жизни

"Тут задача просто взять и перенести это всё на экран", - сказал режиссер.

"И никто не скажет, что это про Советский Союз, что там о прошлом - вот уже, в настоящем, вполне рабочая ситуация. Уже по реакциям я понимал, что это что-то грандиозное, такого вообще никогда не было, чтобы мы в меньшинстве, проигрывая 3:2 выиграли 4:3", - приводит радиостанция "Эхо Москвы" слова Мегердичева.

Российская сборная, выступающая под вывеской "Олимпийские атлеты из России", переиграла сегодня утром "темную лошадку" - сборную Германии, которая сенсационно - впервые в своей истории - вышла в финал, по пути переиграв не кого-нибудь, а шведов и канадцев.

В финале россиянам тоже пришлось непросто - к концу третьего периода наши уступали со счетом 2:3. Но незадолго до сирены игру удалось перевести в овертайм, где и удалось добиться "золота", ставшего вторым для отечественных олимпийцев на этих непростых для нас Играх.

Напомним также, что это первая для сборной России по хоккею победа на Олимпийских играх. В последний раз до сих пор золотых медалей Игр наши спортсмены добивались также под олимпийским флагом - в 1992 году это сделала Объединенная команда СНГ. Сборная СССР становилась олимпийским чемпионом 7 раз, участвовав в девяти. 

Обсудить
#Россия
Фото: Павел Смертин/ ТАСС
Фото: 44-летний Сергей Безруков омолодился 24.02.2018
В Перми судят "Арменку" из сериала "Реальные пацаны" 23.02.2018
Глава Саранска заявил, что у него нет никаких претензий к Депардье 20.02.2018
#драма
Фото: youtube.com/ Trailers Promos Teasers
Вышел трейлер драмы с Рэйчел Макадамс и Рэйчел Вайс "Неповиновение" 05.02.2018
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури": за кого болеть на "Оскаре" 01.02.2018
Появился трейлер американо-японской трагикомедии "О, Люси!" 31.01.2018
#кино о спорте
Фото: kinopoisk.ru
Российская спортивная драма "Движение вверх" собрала 3 млрд рублей 19.02.2018
"Тоня против всех": Марго Робби в роли бешеной фигуристки 02.02.2018
Трейлер: "Со дна вершины" - духоподъемная горнолыжная спортивная драма 30.01.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.