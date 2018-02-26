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Смытая в море актриса рассказала, как к ней приставали

Новость 26.02.2018, 16:15 | Текст: Олег Усков
Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

25-летняя американская актриса и модель Кейт Аптон не растерялась и начала действовать по схеме, уже отработанной старшими коллегами. Включая Уму Турман и Роуз Макгоуэн, благодаря которой все это и началось.

А именно: сначала Кейт обронила, что подвергалась определенным воздействиям, назвала имя, а позже, профессионально выдержав паузу, изложила, как именно это происходило - детализировав.   

Напомним, ближе к началу текущего месяца Аптон, девушка впечатляющих форм, заявила, что ее домогался дизайнер Пол Марчиано, один из основателей модного бренда Guess.

По словам модели-актрисы, которые привел Time, дизайнер взял с места в карьер и начал ее непристойно трогать уже при первой их встрече - в 2010 году. Когда девице было восемнадцать.

Как утверждает жертва, они работали тогда над рекламной кампанией бренда Марчиано, и сооснователь марки счел для себя допустимым лезть к модели с поцелуями и настырными ощупываниями. В процессе комментируя некоторые особенности физиологии Аптон. И хотя актриса отбивалась, дизайнер продолжал "агрессивно и доминирующе" наседать, залезая руками все ниже и ниже. В какой-то момент попросив присутствовавшего в студии фотографа выйти и оставить его с Кейт наедине. После того, как Аптон взмолилась, фотограф все-таки остался, но на поведение Марчиано это никак не повлияло - он продолжал свои бесчинства.

🤸🏼‍♀️ #SISwim 2018

Публикация от Kate Upton (@kateupton)

После он попросил ее о встрече в гостинице. Аптон отказала. Что стоило ей работы - дизайнер ее уволил. Причем досталось и фотографу - его также уволили. Как утверждает актриса, случай настолько неприятно ее впечатлил, что у девушки возникли мысли покинуть этот ужасный бизнес.

Но, слава Богу, настали благословенные времена - теперь всех этих хищников, ранее полагавших себя неприкосновенными, можно отважно выявлять и бичевать. "Я больше не позволю ему меня запугивать", - пообещала Аптон. 

💪🏻💪🏼💪🏽💪🏾💪🏿 #womensmarch #equality #empower #roar

Публикация от Kate Upton (@kateupton)

Меж тем в заявлении изданию сам Марчиано назвал обвинения Аптон "абсолютно ложными" и "нелепыми". "Я никогда не оставался наедине с Кейт Аптон, и я никогда не прикасался к ней ненадлежащим образом", - сказал он, добавив, что всецело поддерживает направленное на преследование сексуальных террористов движение #MeToo. В то же время не позволяя кому-то оскорблять его и пытаться запятнать его репутацию.

Сейчас Марчиано надеется на "справедливое и беспристрастное расследование" ситуации. Представитель Guess отказался от комментариев.

Фото: kinopoisk.ru
Обвиненный в домогательствах актер исчез с постера "Смерти Сталина"

Что примечательно, тот самый фотограф Ю Цай, не последний человек в индустрии, говорит, что действительно был свидетелем преследований Аптон дизайнером и подтверждает детали ее обвинений.

Кэтрин "Кейт" Аптон родилась в 1992 году в Мичигане. Занималась конным спортом, неоднократно побеждала на соревнованиях. В 2008-м подписала контракт с модельным агентством, через три года став "лицом" компании, производящей купальники.

Снялась в обескураживающей комедии Брэтта Рэтнера "Как украсть небоскреб" (дебют), "Трех балбесах" Фарелли, "Другой женщине" с Кэмерон Диаз, "Горе-творце" Джеймса Франко, "Стоянке" - с Александрой Даддарио.

В 2014 году мужской "глянец" FHM поместил девушку в двадцатку самых сексуальных женщин мира, а People назвал "Самой сексуальной женщиной года".

Ранее мы писали, что Аптон смыло в море со скалы во время топлесс-фотосессии.

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Фото: kinopoisk.ru
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