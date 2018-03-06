В мире
06.03.2018 17:00
Текст: Данила Жиляев

Алина Кабаева высоко оценила уровень белорусских гимнасток

Фото: Пресс-служба президента Беларуси. Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
Фото: Пресс-служба президента Беларуси.

Белорусские гимнастки выступают на высоком уровне и на равных конкурируют с россиянками. Такое мнение выразила олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Фото: Reuters
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Она присутствовала на торжественной церемонии открытия Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске. Кабаева отметила, что всегда дружила со спортсменками из Беларуси и рада тому, что в Минске появился дворец, отвечающий мировым стандартам.

Открыл центр олимпийской подготовки президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заметил, что это станет отличным подарком к Международному женскому дню.

"Мы приняли решение открыть этот дворец меньше года назад к 8 марта, чтобы подарить его прекрасным девушкам, их родителям и тем, кто занимается художественной гимнастикой. И мы это сделали", - резюмировал Лукашенко.
 

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