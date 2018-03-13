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Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным Олега Табакова

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова, скончавшегося 12 марта на 83-м году жизни.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Предстоятель Русской православной церкви отмечает, что почивший был продолжателем и хранителем лучших традиций отечественной артистической школы. "Патриарх с печалью воспринял известие о кончине выдающегося деятеля искусств", - сообщили ТАСС в Московской патриархии.

Напомним, последние месяцы Олег Табаков провел в больнице, куда был госпитализирован в конце ноября прошлого года. Причиной смерти народного артиста СССР стал сердечный приступ. У актера осталась молодая жена, актриса Марина Зудина, и четыре ребенка. Церемония прощания с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова. Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.

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