Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным Олега Табакова

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова, скончавшегося 12 марта на 83-м году жизни.

Предстоятель Русской православной церкви отмечает, что почивший был продолжателем и хранителем лучших традиций отечественной артистической школы. "Патриарх с печалью воспринял известие о кончине выдающегося деятеля искусств", - сообщили ТАСС в Московской патриархии.

Напомним, последние месяцы Олег Табаков провел в больнице, куда был госпитализирован в конце ноября прошлого года. Причиной смерти народного артиста СССР стал сердечный приступ. У актера осталась молодая жена, актриса Марина Зудина, и четыре ребенка. Церемония прощания с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова. Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.