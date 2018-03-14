СМИ: Трамп заставлял Тиллерсона есть салат

Президент США Дональд Трамп заставлял Рекса Тиллерсона, бывшего главу госдепа, есть салат "Цезарь" во время визита в Китай. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Во время визита Трампа в Китай в ноябре 2017 года на приеме был сервирован в том числе салат "Цезарь". По всей видимости, есть его особо никто не хотел, однако Трамп подумал, что китайская сторона может обидеться, если к блюду не притронутся. "Рекс, съешь салат", - сказал президент главе госдепа. Тот засмеялся.

Американская пресса приводит этот пример как одно из доказательств напряженных отношений между Трампом и Тиллерсоном. Что интересно, заместитель госсекретаря Стивен Гольдштейн рассказал, что Тиллерсон даже не знал, за что его уволили, и что никакого разговора между ним и Трампом не было, хотя администрация Белого дома утверждает обратное.

Последним днем работы Тиллерсона в качестве главы госдепартамента станет 31 марта, после чего полномочия должны перейти к назначенному 13 марта Трампом Майку Помпео.