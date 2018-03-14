Видео: за что оскароносную "Форму воды" обвиняют в плагиате

Появились ролики, в которых наглядно представлены "заимствования" в фильме Гильермо дель Торо "Форма воды".

Картина о любви морского бога и немой уборщицы, обожающей яйца, получила в этом году статуэтку "Оскар" как лучший фильм (дополнительно отобрав у более чем достойных оппонентов призы за музыку, режиссера и работу художника-постановщика).

Хотя любой из конкурентов картины дель Торо выглядел намного более убедительным претендентом на победу, нежели слащавое ихтиологическое романтик-оливье, без тени сомнения можно заявить, что в одной категории "Форма воды" точно оказалась лидером - помимо самого большого количества номинаций, она получила еще и самое большое количество претензий. И одной из самых главных было обвинение в плагиате.

К примеру, французский чародей псевдонаивного сюрреализма Жан-Пьер Жене напрямую обвинил дель Торо в неприкрытом заимствовании сцен из сразу двух его фильмов - культовой "Амели" и нуарной шутки "Деликатесы". Об этом сообщает IndieWire.

Помимо этого, для своей работы мексиканский сказочник "одолжил" наработки и других режиссеров. По крайней мере, так, поддерживая Жене, уверяет французский журналист и режиссер Улисс Тевенон, в качестве доказательства подготовивший ролик, где представлены пересекающиеся с "Формой воды" 24 сцены из 7 разных картин.

Список фильмов следующий:

- "Тварь из Черной лагуны" (1954), режиссер Джек Арнольд;

- "Амели" (2001), режиссер Жан-Пьер Жене;

- "Деликатесы" (1991), режиссер Жан-Пьер Жене;

- "Пространство между нами" (2015), режиссер Марк С. Ноллькампер;

- "Всплеск" (1984), режиссер Рон Ховард;

- "Королевская свадьба" (1951), режиссер Стэнли Донен;

- "Дай мне услышать твой шепот" (1969), режиссер Пол Зиндел.

В хлипкую защиту режиссера можно сказать, что дель Торо и до выхода своего фильма не скрывал, что, по сути, он сделал своеобразный ремейк "Твари из Черной лагуны", а киноэксперты из Нидерландов, отсмотрев ленту "Пространство между нами" Марка С. Ноллькампера, не сочли сходства некоторых сцен достаточным поводом для обвинения в плагиате, хотя эта короткометражная работа выглядит как краткий пересказ "Формы воды".

Однако не все так радужно с другим оппонентом бородатого любителя морских взаимоотношений. Семья драматурга Пола Зиндела, автора пьесы "Дай мне услышать твой шепот", все же дошла в своих претензиях до суда.

По сюжету этой пьесы 1969 года некая уборщица начинает симпатизировать дельфину, находящегося в научном плену, и прорабатывает план по спасению млекопитающего.

В свою очередь, как сообщает The Guardian, мексиканский постановщик и отвечающая за выпуск картины студия Fox Searchlight отмели все обвинения и заявили, что дель Торо никогда не подозревал о существовании такого произведения.

И одним из самых интересных элементов этой истории заимствований является сцена побега с ихтиандром. Многие зрители уверены, что дель Торо попросту переснял сцену из советского фильма "Человек-амфибия" 1962 года. Так ли это, судите сами.