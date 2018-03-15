Глава минэкономразвития Максим Орешкин предложил ввести налог для самозанятых на уровне шести процентов от выручки. "Примерно на этот уровень плюс-минус надо ориентироваться", - сказал министр на прошедшем недавно Российском инвестиционном форуме.

Он также отметил, что система должна быть простой и понятной. Цель такой реформы - легализовать труд самозанятых россиян и предоставить право потребителям на налоговые вычеты. "Именно на этом принципе построены все системы и платформы, которые собирают на своей базе большое количество людей, - рассказал Орешкин. - А когда предлагается сделать крупную разовую выплату в конце года по страховым платежам - это то, что людям, конечно, некомфортно, неудобно, и ожидать, что многие будут работать в таком режиме, неправильно". Максим Орешкин считает, что для легализации самозанятых необходим удобный режим налогообложения и переход к транзакционным налогам, когда человек платит процент с конкретных операций, но если он их не совершает, никаких обязанностей по уплате у него не возникает. Кроме того, легализация самозанятых должна давать им дополнительные возможности по банковскому кредитованию и другим инструментам. По словам Орешкина, министерство уже подготовило предложения по налогу для самозанятых. "Сейчас будем собирать рабочую группу, куда пригласим все заинтересованные стороны, чтобы обсудить и затем детально сформировать позицию правительства", - сообщил министр.

Цель предлагаемых мер - вывести самозанятых из тени. До сих пор это не удавалось. Введенной год назад нормой Налогового кодекса об уведомительном порядке получения статуса самозанятых, по данным ФНС, воспользовались лишь несколько десятков человек. Двухлетние налоговые каникулы для сиделок, репетиторов, домработниц по-прежнему остаются в силе, но воспользоваться этой льготой тоже мало желающих.

Напомним, в ноябре 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию Владимир Путин заявил, что граждан, работающих на себя, нужно освободить от налогов на два года, дав им возможность легализовать свою деятельность. Исполняя поручение президента, минюст разработал документ, в котором определил самозанятых как граждан, самостоятельно и систематически зарабатывающих на оказании услуг и выполнении работ для физических лиц. Такие граждане приравниваются к предпринимателям, которые приобретают единый патент и не имеют права иметь наемных работников. Было предложено установить минимальную стоимость патента в 10 тысяч рублей за год, а также определить 45 видов деятельности самозанятых граждан. Встав на учет в налоговых органах, такие лица смогут не платить никаких налогов до конца 2018 года. Налоговые льготы распространяются пока только на несколько профессий. В частности, на нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц. Минюст предлагает включить в сферу самостоятельной деятельности также информационную, консультационную, имущественную и образовательную поддержку. Право расширить перечень профессий для самозанятых граждан предоставлено и местным властям.

Тем не менее репетиторы, няни, домработницы не спешат зарегистрироваться в налоговых органах. Потому что не чувствуют в этом особой необходимости для себя. Налоги они и так не платят, и налоговые каникулы им не нужны. Не нужны им и никакие бумаги из ФНС - этих бумаг никто не требует, нанимая сиделку к больному или уборщицу в дом. Единственный случай, когда такие бумаги могут потребоваться, - выезд няни с семьей и ребенком за границу (справка из ФНС необходима при оформлении визы на сопровождающего помощника).

Вскоре, с наступлением лета, начнется сезонный спад безработицы, вызываемый занятостью населения на своих огородах и садовых участках. Доля россиян, в поисках источников дохода делающих ставку на работу в личном подсобном хозяйстве, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, летом приближается к 30 процентам. Но, сняв урожай со своих шести соток и реализовав его, безработные граждане найдут себе до следующего лета другой источник дохода - ремонт квартир, уход за больными и прочие востребованные услуги.

Шестипроцентный налог - еще одна попытка заставить самозанятых выйти из тени

Эксперты объясняют одну из причин снижения уровня официальной безработицы переходом населения на "архаичные формы занятости". По подсчетам, произведенным аналитиками Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 до 44 лет. Среди них 14 процентов не имеют иного дохода. Наиболее популярные формы самозанятости - ремонт (15 процентов), программирование и компьютерная помощь (11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных, работая на себя, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и, соответственно, не платят налоги. Их среднемесячный доход - 20 882 рубля. "С учетом общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов самозанятых - примерно 8 миллионов человек. Это существенная доля населения, которая преимущественно находится в тени, - заключают аналитики НАФИ. - И эта цифра явно занижена, так как не каждый опрошенный готов декларировать неформальный статус своей занятости".

Каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых

Средний уровень безработицы, по данным Росстата, сейчас достигает 5,4 процента. Эксперты отмечают несоответствие между значительным числом уволенных и низким ростом безработицы. Они объясняют это постепенным перетеканием людей в теневую занятость, неподотчетную официальной статистике. Шестипроцентный налог - еще одна попытка заставить самозанятых выйти из тени.