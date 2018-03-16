Госдума 22 марта представит предложения по Посланию президента

22 марта межфракционная рабочая группа Госдумы представит предложения по реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что Владимир Путин выступил перед Федеральным Собранием 1 марта, обозначив ключевые задачи. А 16 марта Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания, отметил глава нижней палаты парламента.

- Это большой блок экономических и социальных задач, направленных на дальнейшее развитие нашей страны и благополучие граждан, - отметил Вячеслав Володин.

В числе приоритетов он назвал решение вопросов социальной сферы, налоговой политики, рост производительности труда и обеспечение лидерства по ключевым направлениям - цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования.

Межфракционная рабочая группа представит предложения по реализации задач Послания 22 марта. Затем Госдума совместно с правительством подготовит необходимую законодательную базу, предусмотренную поручениями президента, пояснил глава нижней палаты парламента.

- По сути, нам предстоит сформировать правовую основу развития страны на последующие десятилетия, - подчеркнул он.

По ряду направлений депутаты уже проделали определенную работу, чтобы принять решения в сроки, поставленные президентом. Среди таких сфер спикер ГД перечислил цифровую экономику, строительство жилья, здравоохранение. Инициативы в этих сферах профильные комитеты Госдумы, по словам Володина, будут прорабатывать вместе с отраслевыми министерствами.

Ранее правительству было поручено до 15 июля предпринять шаги по внесению соответствующих изменений в законодательство.