Савченко усмотрела у украинских военных готовность к госперевороту

Народный депутат Украины Надежда Савченко убеждена, что украинские военнослужащие готовы к участию в военном перевороте в стране.

Савченко дала интервью украинскому порталу "Страна.ua" и ответила на вопрос, много ли среди военных людей Украины готовых к участию в военном перевороте.

"Более чем достаточно", - уверенно ответила депутат.

Напомним, одна из самых одиозных женщин-политиков Украины ранее была задержана при попытке пронести оружие в здание Верховной Рады. Прокуратура обвинила ее в подготовке теракта в здании парламента и внесла в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

Сама депутат опровергла обвинение в попытке организации нападения или переворота. В четверг, 22 марта, Верховная Рада может дать согласие на лишение ее депутатской неприкосновенности и арест.