"Барбосса" из "Пиратов Карибского моря" снимется в хорроре про Петербург

Режиссер и продюсер Александр Роднянский ("Город грехов 2", "Мачете убивает", "Обитаемый остров", "Левиафан") представил экспертам Фонда кино свой новый проект. Как передает ТАСС, это будет мистический триллер под названием "Девятая".

Действие картины развернется в конце XIX века в Петербурге, где происходят "странные убийства девушек". На что глава сыскной полиции Ростов обращается за помощью к англичанке Оливии, выдающей себя за ясновидящую. И далее вместе они будут бороться "с инфернальным злом".

Ожидается, что "Девятая" "продолжит вселенную фильма "Дуэлянт".

"Мы работаем над этим фильмом два года, это очень жанровая картина. Начинали с психологического триллера, по ходу работы начали сдвигаться в сторону мистического триллера", - пояснил продюсер.

Режиссер - Николай Хомерики ("Ледокол", "Селфи"). Оливию сыграет британская актриса Кая Скоделарио (Карина Барбоса из "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"). Также ожидается Евгений Цыганов ("Брестская крепость", "Черновик").

Съемки начинаются через две недели. Бюджет - 450 миллионов рублей.

Премьера ленты обещана на начало будущего года.