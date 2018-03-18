Число зарегистрированных в России электромобилей достигло почти 1,8 тысячи машин, этот показатель более чем в два раза превышает показатели прошлого года.

В России уже начинают формироваться несколько центров притяжения электротранспорта и предпочтения автолюбителей по конкретным маркам и моделям, констатировали авторы исследования, подготовленного в агентстве "Автостат". В списке регионов-лидеров по числу зарегистрированного инновационного транспорта лидирует Приморский край, на его просторах зарегистрировано 415 машин на электрической тяге. На втором месте - Москва, по дорогам которой ездят 328 машин, а на третьем Хабаровский край, где своих покупателей нашли 163 таких машины.

Первые три места по популярности в России занимают иномарки. Впереди - пятидверный хетчбек B-класса. У электрокара LADA Ellada, которых по нашим дорогам ездит 93 штуки, четвертое место. Хотя тут, считают эксперты "Российской газеты", причиной, скорее всего, является более чем семикратная разница в цене - если детище технологий Нового Света стоит от 7,2 миллиона рублей, то за отечественный электромобиль просят от 990 тысяч. "Интерес к электрокарам в обществе явно растет, возможно, что и власти будут предпринимать определенные шаги по популяризации этого вида транспорта. По итогам 2018 года мы тоже ожидаем двукратного роста числа таких машин на наших дорогах", - предполагает исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов. Хотя, признает собеседник "Российской газеты", сейчас очень низкая база по продажам электромобилей, отсюда и высокая динамика. При соблюдении ряда условиях электромобиль сегодня вполне способен заменить машину с двигателем внутреннего сгорания, считает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. "Электрокар интересен в качестве такси или для услуг каршеринга в теплых регионах России в городских условиях. Город - потому что пробеги на одной зарядке у такого транспорта пока не так велики. К тому же именно там обычно большое количество", - считает эксперт. При этом содержание электромобиля в целом обходится дешевле его собрата на ископаемом виде топлива, продолжает управляющий партнер Moscow Tesla Club Игорь Антаров: "У той же "Теслы" батарея на 100 киловатт-часов, ее хватает на 500 километров, а стоимость заряда батареи целиком около 300-500 рублей".

Пока в России многие зарядные станции бесплатные, но их мало. "Базовый вариант дает возможность за час зарядить аккумуляторы для пробега длиной 50 километров. Сама розетка стоит 50-100 рублей, вся цена в кабеле, его нужно установить, и можно уложиться в сумму до 15 тысяч рублей в среднем", - озвучивает прайс Игорь Антаров.

Еще плюс: в электромобилях нет необходимости менять масло, фильтр салона, ремень ГРМ и так далее. ТО, соответственно, тоже дешевле. Да и обслуживание электрокара по многим позициям тоже недорогое. Расценки на работы по кузову и ходовой одинаковые с обычными машинами. С точки зрения электрики технически электромобили даже обслуживать проще, чем бензиновые. "Но есть момент, связанный с обслуживанием и ремонтом высоковольтной системы. Для этого нужны сертифицированные ремонтники, их услуги стоят дороже", - предупреждает Антаров.

По его словам, для того, чтобы электромобили все чаще встречались на российских дорогах, необходимо реализовать две главных инициативы. "Первое - отказ от ввозных пошлин на электромобили, как это сделали во многих странах мира. Понятно, что это не обязательно делать навсегда, достаточно на тот период, пока таких машин на дорогах еще мало. И второе - обеспечить электромобилям доступ на особые полосы для такси и маршрутного транспорта. Это очень сильная нефинансовая мотивация для покупателя", - резюмирует эксперт.

Но, понятно, все не так просто. Опрошенные "РГ" специалисты предупреждают, что пока в нашей стране не появится сеть доступных на любой дороге зон зарядки автокаров, экологически чистые авто останутся экзотикой.