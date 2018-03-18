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18.03.2018 18:02
Рубрика: В мире

Как россияне голосовали за рубежом

Текст: Иван Беляков (Дели) , Александр Гасюк (Афины) , Аделаида Гришина (Берлин) , Нива Миракян (Рим) , Вячеслав Прокофьев (Париж)
Собкоры "РГ" в Париже, Берлине, Риме, Афинах и Дели рассказали, как россияне голосовали за рубежом.

Франция

Во Франции знаменитый актер и гражданин России Жерар Депардье проголосовал на избирательном участке, организованном в посольстве РФ. Он приехал на бульвар Ланн, где находится наше дипломатическое представительство, на мотороллере. Предъявив российский паспорт и взяв бюллетень, направился к одной из специально оборудованных кабинок, а затем опустил бюллетень в урну для голосования. На выходе из зала корреспондент "РГ" спросил актера о том, с каким чувством он отдал свой голос. "С патриотическим и любви к России", - ответил Депардье.

Фото: РИА Новости
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Избирательный участок во французской столице открылся в воскресенье в 8:00. Уже к этому времени к российскому посольству стали подходить избиратели - сотрудники российских учреждений во Франции, студенты, специалисты разного профиля, работающие на местных фирмах, россиянки, вышедшие замуж за французов. К полудню людской ручеек превратился в большой поток. Такая активность объясняется прежде всего тем огромным значением, которое россияне, проживающие в Париже на постоянной основе или оказавшиеся здесь в командировке, в туристической поездке, уделяют нынешним президентским выборам.

Как рассказал "РГ" председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства РФ во Франции Артем Студенников, в этом году кроме французской столицы избирательные участки открыты в Бордо, Лионе, Байонне, Марселе, Вильфранш-сюр-Мер, Страсбурге и в Монте-Карло (княжество Монако).

- Мы широко информировали людей об организации выборов, задействовали самые разнообразные способы, - сообщил Артем Студенников и уточнил: - Это, конечно, все ресурсы нашего посольства - сайты, Facebook и другие. В предоставлении сведений о выборах нам помогали структуры, имеющие отношение к организациям российских соотечественников, в том числе их Координационный совет. Для людей, которым сложно перемещаться по состоянию здоровья, были предусмотрены выездные бригады. В частности, одна из них выезжала в город Межев во французских Альпах, где проживает 102-летняя баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая российское гражданство в ноябре 2015 года.

Германия

В Германии избирательные участки были открыты в посольстве РФ в Берлине, а также в генеральных консульствах в Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

В столице воскресенье выдалось необычно ветреным и холодным для этого времени года. Однако погода не испугала российских граждан, временно проживающих на территории Германии. Очередь к российскому посольству выстроилась огромная - старожилы отмечали, что за последние 20 лет такого не было. Люди приходили целыми семьями, стояли на морозе, выжидая, когда можно будет попасть в один из трех залов посольства, где были размещены избирательные участки. В полдень по Москве с учетом досрочного голосования, которое началось 4 марта, свои голоса уже отдали более 16 тысяч избирателей.

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Как заявил журналистам посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, активность россиян с правом голоса на территории Германии была, на самом деле, высока. "Для сравнения, это вдвое больше, чем на парламентских выборах 2016 года, - отметил Нечаев. - Мы отмечаем высокую гражданскую сознательность".

"Надо сказать, что, когда мы получали соответствующее разрешение, немецкие власти пошли нам во многом навстречу. Здесь и правоохранительные органы, службы безопасности делают все для того, чтобы избирательный процесс прошел на высоком уровне и без эксцессов", - подчеркнул посол, добавив, что никаких нарушений голосования зафиксировано не было. У каждой избирательной урны посольства стояло по нескольку человек от различных групп наблюдателей.

Греция

В Греции голосование на выборах президента России проходило при высокой явке, сообщили "РГ" сотрудники российского посольства в Афинах. По решению Центральной избирательной комиссии РФ 18 марта на территории Греции работали три избирательных участка - в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Афинах, Генконсульстве РФ в Салониках, а также в Александруполисе.

В преддверии выборов к проживающим в Греческой Республике соотечественникам обратился посол РФ Андрей Маслов. Призвав россиян голосовать за будущее России, дипломат выразил признательность властям Греции за поддержку в организации электорального процесса. Как рассказали в диппредставительстве РФ, задолго до открытия избирательного участка в Афинах у входа в РЦНК выстроилась длинная очередь российских избирателей. Первый проголосовавший получил памятный подарок - книгу от председателя участковой избирательной комиссии советника-посланника посольства РФ Олега Бредихина.

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В прошлые выходные досрочное голосование на выборах президента России в Греции состоялось в городах Ираклион и Ретимно на острове Крит, а также в городах Патры и Волос. При этом в расположенный в центральной Греции Волос приезжали из близлежащих городов - Ларисы и Кардицы. 4 марта досрочное выездное голосование прошло на греческих островах Родос и Керкира, а также городах Лутраки и Комотини.

Италия

В Италии при дипломатических представительствах и русских культурных центрах был создан 21 избирательный участок для выборов президента России. Кстати, в субботу, 17 марта, в рамках досрочного голосования, свой гражданский долг исполнили россияне, проживающие в Анконе, Бари, Болонье, Вероне, Катании, Местре (Венеция), Неаполе, Перудже, Пизе, Реджо-ди-Калабрии, Ренде, Сан-Ремо, Специи, Таджи, Турина и Флоренции. Как сообщил "РГ" консул РФ в Риме Валерий Лысункин, там на участки пришли 549 человек. А в воскресенье голосовали российские граждане в Риме, Милане, Генуе и Палермо.

В этом году в итальянской столице впервые работали сразу две избирательные комиссии - при консульстве РФ и при Русском Центре культуры и науки (РЦНК). По состоянию на 12 часов по местному времени, в консульстве проголосовали 614 избирателей. Как отметил Валерий Лысункин, явка в Риме, по сравнению с прошлогодними выборами в Государственную думу оказалась намного выше.

Индия

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В Индии в 8 часов утра по местному времени открылись избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Каждый находящийся на территории страны российский гражданин мог прийти на один из них, будь то в Дели, Мумбаи, Ченнаи, Калькутте и Панаджи, и по предъявлении паспорта РФ или заграничного паспорта получал бюллетень и отдавал свой голос за выбранного кандидата.

Стоит отметить, голосование на избирательном участке в Дели, который организован в здании торгового представительства РФ, проходило динамично и при достаточно высокой явке, без каких-либо происшествий и нарушений. Тем, кто впервые принимал участие в выборах, вручались небольшие памятные сувениры.

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