На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Обнародована дата премьеры "Патрика Мелроуза" с Камбербэтчем

Новость 19.03.2018, 18:39 | Текст: Юлия Авакова

Американский кабельный канал Showtime обнародовал дату премьеры одного из самых ожидаемых сериалов этого года.

Речь идет о пятичастной драме "Патрик Мелроуз" (Melrose) режиссера Эдварда Бергера по мотивам пяти романов классика современной британской литературы Эдварда Сент-Обина, объединенных общим героем.

Поистине трагический (если не сказать - чудовищный) опыт взросления писателя лег в основу перипетий главного персонажа. Роль Патрика в этой экранизации играет британский актер Бенедикт Камбербэтч, удивительно органично смотрящийся в образе безвольного состоятельного человека средних лет неопределенного вида занятий, старающегося изо всех сил вытащить себя из трясины воспоминаний о прошлом и внести хоть какую-то упорядоченность в свою хаотическую жизнь.

Фото: kinopoisk.ru
ЛаБафа в фильме о ЛаБафе по сценарию ЛаБафа сыграет номинант "Оскара"

Начнется показ "Патрика Мелроуза" 12 мая этого года. Дэвид Невинс, президент и исполнительный директор Showtime Networks Inc., чьи слова приводит ComingSoon, называет проект "высококлассным амбициозным сериалом".

В нем снялась целая плеяда замечательных актеров, известная зрителям по таким, работам как "Матрица", "Омерзительая восьмерка", "Корона" и другие. Среди них: Дженнифер Джейсон Ли, Хьюго Уивинг и Анна Мэдли.

Режиссер Эдвард Бергер, напомним, стал известен благодаря созданию убедительного сериала "Германия" 83 (Deutschland 83).

Кроме того, Showtime порадовал публику отдельной сценой с участием Патрика, в который он, обуреваемый навалившимися на него воспоминаниями и противоречивыми чувствами, решает скоротать время в ресторане, что выливается в компульсивное поглощение пищи и доведение себя до достаточно удручающей стадии алкогольного опьянения.

,/p>

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#США
Фото: kinopoisk.ru
Под финал в "Игре престолов" появятся новые герои 13:25
Вышел трейлер "первого психотриллера, снятого за криптовалюту" 11:04
Трейлер: Бен Кингсли сыграл военного преступника 18.03.2018
#сериалы
Фото: depositphotos.com
В Петербурге совершено нападение на создателя сериала "След" 18.03.2018
"Нед Старк" из "Игры престолов" раскрыл самую старую загадку сериала 18.03.2018
Названы лучшие и худшие серии "Игры престолов" 18.03.2018
#Соединенное Королевство
Фото: REUTERS/ Mark Blinch
Интимные фото актрисы и невесты принца Гарри слили в Сеть 18.03.2018
Из комикса про сложную жизнь "пятого битла" сделают телесериал 16.03.2018
Официально: 25-й фильм про Джеймса Бонда снимет режиссер "На игле" 16.03.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.