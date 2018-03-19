Обнародована дата премьеры "Патрика Мелроуза" с Камбербэтчем

Американский кабельный канал Showtime обнародовал дату премьеры одного из самых ожидаемых сериалов этого года.

Речь идет о пятичастной драме "Патрик Мелроуз" (Melrose) режиссера Эдварда Бергера по мотивам пяти романов классика современной британской литературы Эдварда Сент-Обина, объединенных общим героем.

Поистине трагический (если не сказать - чудовищный) опыт взросления писателя лег в основу перипетий главного персонажа. Роль Патрика в этой экранизации играет британский актер Бенедикт Камбербэтч, удивительно органично смотрящийся в образе безвольного состоятельного человека средних лет неопределенного вида занятий, старающегося изо всех сил вытащить себя из трясины воспоминаний о прошлом и внести хоть какую-то упорядоченность в свою хаотическую жизнь.

Начнется показ "Патрика Мелроуза" 12 мая этого года. Дэвид Невинс, президент и исполнительный директор Showtime Networks Inc., чьи слова приводит ComingSoon, называет проект "высококлассным амбициозным сериалом".

В нем снялась целая плеяда замечательных актеров, известная зрителям по таким, работам как "Матрица", "Омерзительая восьмерка", "Корона" и другие. Среди них: Дженнифер Джейсон Ли, Хьюго Уивинг и Анна Мэдли.

Режиссер Эдвард Бергер, напомним, стал известен благодаря созданию убедительного сериала "Германия" 83 (Deutschland 83).

Кроме того, Showtime порадовал публику отдельной сценой с участием Патрика, в который он, обуреваемый навалившимися на него воспоминаниями и противоречивыми чувствами, решает скоротать время в ресторане, что выливается в компульсивное поглощение пищи и доведение себя до достаточно удручающей стадии алкогольного опьянения.