Путин отреагировал на ситуацию с отравлением Скрипаля

Россия готова к преодолению любых трудностей в отношениях с зарубежными партнерами. Об этом заявил Владимир Путин журналистам в своем избирательном штабе.

"Несмотря на все сложности, мы готовы работать совместно, готовы к обсуждению любых вопросов и их преодолению", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о взаимоотношениях с зарубежными странами, в частности, европейскими, на фоне осложнения отношений с Великобританией в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Комментируя данную тему, глава государства отметил, что если бы фигурирующий в деле Скрипаля яд был боевым отравляющим веществом, люди бы погибли на месте.

"Что касается той трагедии, о которой вы сказали - я узнал о ней из средств массовой информации. Первое, что приходит в голову - что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт, это надо понимать", - ответил Путин.

"У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей". Президент добавил, что Россия была первой страной, которая избавилась от химического оружия в отличии от партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств не сдержали.

"Мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали, и готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим", - подчеркнул он.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили.

В субботу Москва в качестве ответных мер на действия Лондона объявила о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с делом Скрипаля Россия отзывает согласие на открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает на российской территории деятельность Британского совета.

18 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у российских властей есть набор серьезных мер, которые позволят поставить Британию на место после тех действий, которые Лондон предпринял против Москвы в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юрии.