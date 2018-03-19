Вышел трейлер "первого психотриллера, снятого за криптовалюту"

Появились кадры, арты, постер и концептуальный трейлер сюрреалистичного психотриллера о грабительницах-художницах Braid - как заявлено, "первого, снятого за криптовалюту".

Занимается им постановщица и модель Митци Пейроне, выпустившая пару лет назад вдохновляющий и брутальный концептуальный трейлер (18+), который можно найти на ее канале Vimeo (Mitzi Peirone).

Сами авторы фильма обещают настоящие визуальные игры ума в духе "Малхолланд Драйв", "Заводного апельсина", "Небесных созданий" и "Забавных игр".

В центре сюжета две художницы, ступившие на криминальную дорожку и решившие поправить свои денежные проблемы ограблением дома своей богатой, но слегка помешанной знакомой, живущей уединенно (вроде как) в стильной усадьбе, выстроенной в неоромантическом духе.

Однако не все так просто - владелица для таких случаев подготовила свой карнавал испытаний, насилия, первертных иллюзий и психовертеп ролевых игр.

У проекта, премьера которого состоится 22 апреля на фестивале Tribeca, организованного Робертом Де Ниро, есть официальный сайт с жизнерадостным постмодернистским коллажем.

В главных ролях: Мадлен Брюэр ("Рассказ служанки", "Черное зеркало", Сара Хэй ("Черный лебедь"), Имоджен Уотерхаус ("Под покровом ночи", Скотт Коэн ("Необходимая жестокость") и другие.

Точная дата выхода картины в прокат пока отсутствует.