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Второй сезон "Рассказа служанки" покажут по российскому телевидению

Новость 14.03.2018, 20:20 | Текст: Козьма Лоханкин

Прогремевший в прошлом году телесериал "Рассказ служанки" возвращается со вторым сезоном этой весной.

Россияне уже 27 апреля смогут посмотреть первые два эпизода.

Сериал основан на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, который в 1989 году уже экранизировался известным немецким режиссером Фолькером Шлендорфом.

Феминистская антиутопия пришлась по вкусу многим зрителям и критикам, став абсолютным триумфатором престижной премии "Эмми", выгиграв все, что только можно. В частности, победу "Рассказ" отпраздновал в номинациях "Лучший драматический сериал", "Лучшая актриса драматического сериала" (Элизабет Мосс), "Лучшая актриса второго плана драматического сериала" (Энн Дауд) и "Лучшая приглашенная актриса драматического сериала" (Алексис Бледел).

Фото: kinopoisk.ru
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Также проект сервиса Hulu получил "Золотой глобус" как "Лучший драматический сериал", а Элизабет Мосс была признана жюри этой премии "Лучшей актрисой в драматическом сериале".

Над вторым сезоном работали те же люди, что снимали первый. Сценарий в соавторстве с Этвуд написал исполнительный продюсер Брюс Миллер. Осталась и команда режиссеров - Майк Баркер ("Выкуп", "Версаль", "Убийство на пляже") и Рид Морано ("Винил", "Миллиарды").

Кроме того, уже можно увидеть четыре кадра из грядущего продолжения "Рассказа служанки".

Премьера второго сезона состоится 27-го апреля в 22:00 эксклюзивно на телеканале ViP Premiere. Первый и второй сезоны сериала можно будет также посмотреть в онлайн-кинотеатре ViP Viasat Play.

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