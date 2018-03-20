"Шокирующее" видео с участием Надежды Савченко покажут в Раде

В среду в Верховной раде Украины покажут "шокирующее видео" с участием Надежды Савченко. В этот же день будет рассматриваться вопрос о снятии с нее депутатской неприкосновенности, пишет РИА Новости.

"Фракция Петра Порошенко будет голосовать за все три позиции - снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество", - заявила Ирины Луценко, которая в парламенте представляет интересы президента страны.

Ранее генеральный прокурор Украины обвинил Савченко в организации теракта и подготовке государственного переворота. По словам Юрия Луценко, депутат планировала "уничтожить две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

Сама Савченко все обвинения отвергает. Кроме того, в эфире телеканала "1+1" она заявила о готовности лично отдать Порошенко звезду героя Украины, которую он ей вручил в 2016 году. При этом народная избранница напомнила, что сейчас многие "герои АТО" возвращают властям свои награды.