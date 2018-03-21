Музеи Московского Кремля и Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева подписали соглашение о сотрудничестве. Первым совместным проектом станет выставка "Карта России - вехи истории", которую Музеи Кремля покажут во Владивостоке в сентябре, на IV Восточном экономическом форуме.

Историю страны расскажут через сюжет о расширении географических границ. Отправной точкой для путешествия во времени с картой в руках стала вышивка, созданная воспитанницами Московского училища ордена Св. Екатерины в 1872 году и преподнесенная в дар Александру II. На ней разными цветами обозначены территории, которыми страна прирастала в разные эпохи.

Выставка "Карта России - вехи истории" дает шанс каждому почувствовать, что история государства - это и его история тоже

Прилежание барышень в рукоделии одновременно свидетельствовало об их познаниях в географии, картографии и пользе женского просвещения. Величие империи в надеждах тех лет напрямую связывалось с просвещением и освободительными реформами, создавшими потенциал для модернизации страны. Так что сюжет "истории с географией", обещанный на выставке Музеев Московского Кремля "Карта России - вехи истории", имеет богатую предысторию.

Прямая речь

Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля:

История создания нашего государства очень драматична и чрезвычайно интересна. Мало кто представляет, насколько правители нашей страны гордились тем, что им удалось присоединить к той стране, которую они получили из рук предшественников. Например, когда умерла Екатерина II и ее гроб выставили в Таврическом дворце, в изголовье было четыре подушки с символами земель, присоединенных во время ее правления. На каждой из них находилась шапка из тех, что хранятся сейчас в Оружейной палате. Крым, например, символизировала так называемая "Алтабасная шапка". "Алтабас" - название золотой парчи, которой покрыта шапка. Наш проект говорит символическим языком вещей о территориях, которыми "прирастала" Россия начиная с конца XIV века.

Виктор Шалай, директор Приморского объединенного музея им. В.К. Арсеньева:

Главный музей страны с важнейшими раритетными вещами приезжает во Владивосток. Не нужно копить деньги на билеты, брать отпуск, лететь восемь часов в Москву. Музеи Московского Кремля приезжают в город на берегу Тихого океана, чтобы рассказать о феномене России как самого большого государства. Символично, что выставка откроется именно в Приморье: присоединением этих земель завершается многовековая эпопея расширения нашей страны на восток. Выставка "Карта России - вехи истории" дает возможность каждому почувствовать, что история государства - это и его история тоже. Буквально.

Приморский государственный музей имени Арсеньева, который я имею честь представлять, - старейший и самый большой музей на Дальнем Востоке. Ему почти 135 лет. Это один из немногих музеев в стране, который основан не по приказу сверху, не вокруг частной коллекции. В молодом Владивостоке, портовом городе, который строился как третья военно-морская крепость империи - после Кронштадта и Севастополя, горожане сами собрали деньги и построили городской музей. И это очень многое говорит о менталитете людей, которые переселялись в Приморье.