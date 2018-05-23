Появился постер нового фильма Йоргоса Лантимоса

Появился первый постер грядущего исторического триллера с рейтингом R от артхаусного сновидца Йоргоса Лантимоса "Фаворитка".

За сценарий отвечают Дебора Дэвис и Тони МакНамара. Среди продюсеров картины числится Райан Гослинг.

Роль влиятельнейшей Сары Черчилль, герцогини Мальборо, одной из главных фавориток английской королевы Анны, которую сыграет Рэйчел Вайс, ранее планировалось отдать Кейт Уинслет, но по разным причинам этого не случилось.

Николасу Холту ("Безумный Макс: Дорога ярости") досталась роль видного политического деятеля Роберта Харли.

Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") изобразит придворную даму Абигейл Мэшем, которую с королевой Анной связывали близкие отношения. Роль самой королевы Анны отдана Оливии Колман.

В центре сюжета, который развернется в конце XVII - начале XVIII веков, во время войны англичан с французами, окажется подноготная ядовитых политических интриг, которые нещадно плели при дворе королевы Анны, последней из династии Стюартов.

На место новой фаворитки королевы, которое пока что занимает Сара Черчилль, фактически управляющая страной вместо хрупкой королевы, начинает претендовать ее бывшая подруга - молодая и яркая Мэшем.

Однако прежняя монаршая любимица, несмотря на их недолгую дружбу, отнюдь не собирается отдавать выскочке свое место без боя.

Также в картине сыграют Джо Элвин ("Предчувствие конца") и Марк Гейтисс ("Шерлок"). Для Колман и Вайс это уже вторая совместная работа с Лантимосом после "Лобстера".

Премьера намечена на 23 ноября.