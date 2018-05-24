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Лиам Нисон готов присоединиться к команде возрожденных "Людей в черном"

Новость 24.05.2018, 17:58 | Текст: Генри Достоевский

Звезда revenge-франшизы "Заложница" Лиам Нисон готов стать одним из "Людей в черном".

О том, что "оскаровский" номинант и офицер Ордена Британской империи ведет переговоры об участии в съемках перезапуска "Людей в черном", сообщил Variety.

Фото: Reuters
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Напомним, что в составе картины уже числятся Тесса Томпсон ("Аннигиляция") и Крис Хемсворт ("Тор").

Сценаристами ленты выступят Артур Маркам и Мэтт Холлоуэй, режиссером - Ф. Гэри Грей.

Среди продюсеров числится сам Стивен Спилберг.

Сюжет ожидаемого блокбастера держится в тайне. Пока что известно, что три главных персонажа (Томпсон, Хемсворт и Нисон) развернут свою контролирующую инопланетян деятельность по всему миру. При условии подписания контракта Нисон сыграет главу отдела секретной организации.

Особенность перезапуска в том, что он будет своего рода спин-оффом, который продемонстрирует студии, сохранился ли интерес широкой публики к знаменитой трилогии.

Перезапуск "Людей в черном" ожидается в кинотеатрах 17 мая 2019 года.

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