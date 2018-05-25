Путин предостерег мир от невиданного системного кризиса

Система многостороннего сотрудничества вместо эволюции грубо ломается, правилом становится нарушение правил. Это может привести к системному кризису, которого мир еще не знал, и отбросить мировую экономику и торговлю далеко в прошлое. Об этом президент России заявил, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Будущее нельзя создавать в одиночку, поэтому нужно сотрудничать, считает он. И нужны не торговые войны, а полноценный торговый мир.

"Кристин Лагард (глава МВФ - прим. "РГ") мне только что сказала, что приятно удивлена доброжелательной атмосферой", - начал свою речь Владимир Путин. Это особенно важно сегодня, считает он, "когда система международных отношений проходит серьезное испытание на прочность, а условия для инвестиций и повседневная жизнь меняются".

"И только тот, кто сможет эффективно использовать факторы роста, сумеет обеспечить рывок в экономике и инвестициях и существенно повысить жизнь граждан", - убежден президент. "Мы обозначили это в приоритетах. В ближайшее время правительство развернет их в конкретные программы действий", - сообщил он.

"Будем действовать прежде всего исходя из своих национальных интересов", - подчеркнул Владимир Путин. И заметил, что интересы можно продвигать по-разному - либо игнорируя других, либо уважая своих партнеров. И Россия своих партнеров уважает. На крупных экономиках мира лежит колоссальная ответственность за общее будущее, также заметил он.

"Конечно, нам не безразлично, какие глобальные тенденции будут набирать силу в долгосрочной перспективе", - продолжил российский лидер. Раньше в общих правилах были зафиксированы свобода предпринимательства, торговли и инвестиций, и эти правила были устойчивы и предсказуемы. Теперь же "наблюдаем даже эрозию и подрыв основ", констатировал Путин.

"Система многостороннего сотрудничества вместо естественной и необходимой эволюции ломается, причем достаточно грубо, - подчеркнул президент. - Правилом становится нарушение правил". Глава государства перечислил: изъятия, ограничения, санкции. "Термины разные, но суть одна", - сказал он. Все это стало официальным инструментом торговой политики ряда стран, и некоторые государства вынуждены принимать зеркальные меры.

Еще недавно, вспомнил Путин, каждая встреча лидеров АТЭС и G20 заканчивалась заявлением о невведении новых барьеров. "Но сегодня не получается договориться даже о таких символических шагах", - посетовал он. "Прежде в ходу были классические формы протекционизма", - сравнил президент. Сегодня же - "новое издание протекционизма", использование очевидно надуманных предлогов, ссылки на обеспечение национальной безопасности - для вымогательства уступок и подавления конкуренции. И это используется все шире и шире, невзирая на политическую лояльность и многолетние кооперационные связи, констатировал он.

И это может привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался, предупредил Путин. И затронет это всех. "Глобальное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального роста. Это может отбросить мировую экономику и торговлю далеко в прошлое, в эпоху натурального хозяйства, когда каждый был вынужден производить все сам", - пояснил президент и отметил тревожную тенденцию: подрывается стабильность деловых связей, девальвируются формы многостороннего сотрудничества.

ВТО глава государства назвал ключевым звеном глобальной торговой системы и важнейшей площадкой для разрешения споров и для диалога. Да, она не идеальна. "Но отказываться от нее, не создав ничего взамен - разрушить сложившийся баланс, - уверен Путин. - Не будет тогда ни истцов, ни ответчиков. Решать будет только сила".

"Мир меняется, и с ним должны меняться институты и правила, но они должны быть прозрачными и едиными для всех", - пояснил президент. "Вместе нужно разработать легитимный механизм изменений, чтобы избавиться от архаичным норм, сохранив все лучшее", - призвал он.

"Нам нужны не торговые войны и даже не временное торговое перемирие, а полноценный торговый мир", - заявил Путин. "Сама жизнь говорит, что роль доверия как фактора развития будет возрастать. Важно сохранять уважение друг к другу", - добавил он.

Россия выступает за свободу торговли и экономическую интеграцию, за конструктивный партнерский диалог, сказал Путин и объяснил, что нашей стране нужен мощный рывок в развитии, чтобы стать одним из глобальных технологических лидеров. И здесь есть четыре фактора: 1) нужно строить политику вокруг человека, 2) расширять пространство свободы, 3) быть восприимчивыми для новых идей, 4) это открытость страны и нацеленность на активное участие в мировых процессах, прежде всего - в инфраструктурных проектах.

"Достойное будущее нельзя создавать в одиночку", - заключил президент. "Только сотрудничество и сложение сил", - сказал он.